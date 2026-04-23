Rabbia exige medidas urgentes para recuperar la movilidad de los haberes provinciales

El diputado provincial Miguel Rabbia presentó un proyecto solicitando informes al Poder Ejecutivo sobre la situación de los trámites de "Reajuste por Razonable Proporcionalidad". El legislador busca poner fin a la carga burocrática que enfrentan los jubilados provinciales, quienes actualmente deben iniciar procesos administrativos para actualizar sus haberes, pese a que el derecho a la movilidad está garantizado constitucionalmente.

El Reajuste por Razonable Proporcionalidad es un trámite administrativo que deben realizar los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones provincial cuando detectan que sus haberes han quedado desfasados respecto a los salarios de los trabajadores activos. Este mecanismo busca corregir brechas en la movilidad jubilatoria, asegurando que el ingreso del pasivo mantenga una relación justa y proporcional con la remuneración que percibiría si continuara en funciones, tal como lo establece la normativa vigente.

Rabbia enfatizó la necesidad de que el Estado deje de exigir este trámite a los adultos mayores: "el pedido de reajuste no debería recaer sobre el jubilado como una carga burocrática. El Estado Provincial cuenta con la información necesaria y las herramientas tecnológicas para cruzar los datos de los sueldos de activos y haberes de pasivos; esto debería realizarse de manera automática atendiendo a sus derechos".

El proyecto solicita detalles específicos sobre el volumen de solicitudes iniciadas desde 2020, el estado actual de los expedientes —discriminando entre aprobados, denegados y pendientes— , los plazos de demora y la modalidad de gestión a través de la plataforma digital "Timbó". Asimismo, el legislador recordó que la movilidad jubilatoria en la provincia no es una concesión discrecional, sino un derecho de raíz constitucional respaldado tanto por el artículo 21° de la Constitución de Santa Fe como por el artículo 14° bis de la Constitución Nacional.

“Los trabajadores provinciales han sostenido históricamente al IAPOS con aportes superiores a los de las obras sociales nacionales. A esto se suma el impacto del injusto aporte solidario y la reciente pérdida de poder adquisitivo, agravada por los incrementos desmedidos en las tarifas aplicados por la gestión de Pullaro. Es imperativo revertir esta situación para asegurar el acceso a una jubilación verdaderamente digna” concluyó Rabbia.