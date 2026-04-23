Anuncian una nueva capacitación gratuita en RCP

La Municipalidad informó que continúan las jornadas de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), con un nuevo encuentro que se llevará a cabo el próximo sábado 25 de abril a las 10 horas, en la sede del Instituto Municipal para la Formación Empresaria y el Empleo (IFEE), ubicada en Rivadavia 1660.

Las personas interesadas en participar deberán realizar una inscripción previa vía WhatsApp al número 342 5462862, enviando nombre completo, DNI y domicilio. Cabe señalar que los cupos son limitados.

La propuesta consiste en un curso teórico-práctico, gratuito y con certificación, destinado a personas mayores de 13 años. La actividad tiene como objetivo incorporar y actualizar conocimientos y prácticas fundamentales para actuar de manera eficaz ante situaciones de emergencia, tanto en lactantes como en niños y adultos.

Desde el Municipio destacaron "la importancia de este tipo de instancias de formación, ya que la RCP es una técnica clave que puede salvar vidas". A través de estas capacitaciones, "no solo se brindan herramientas prácticas esenciales, sino que también se promueve la conciencia sobre la salud y la seguridad comunitaria", señalaron.

Asimismo, destacaron que "la iniciativa se desarrolla de manera conjunta con los Bomberos Voluntarios, en el marco de un trabajo articulado que busca fortalecer la preparación de la comunidad ante emergencias". En ese sentido, invitaron a la comunidad a "sumarse a esta propuesta formativa y adquirir conocimientos que pueden marcar la diferencia en situaciones críticas".