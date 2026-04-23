Trump advierte que el estrecho de Ormuz seguirá restringido sin acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el estrecho de Ormuz permanecerá “sellado herméticamente” hasta que Irán acepte un acuerdo con su gobierno, en el marco de la creciente tensión en la región.

Según afirmó el mandatario, ninguna embarcación podrá transitar por ese paso estratégico sin autorización estadounidense. En ese sentido, advirtió que la Armada de Estados Unidos tiene orden de atacar a cualquier barco que intente colocar minas en la zona.

Trump fue aún más enfático al señalar que las fuerzas navales “dispararán y hundirán” a las embarcaciones que representen una amenaza, en particular aquellas de menor tamaño que, según indicó, podrían ser utilizadas para ese tipo de operaciones. Además, sostuvo que unidades especializadas ya se encuentran desplegadas realizando tareas de despeje en el área.

El estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más sensibles a nivel global, ya que por allí circula una parte significativa del comercio internacional de petróleo, lo que amplifica el impacto de cualquier medida o conflicto en la zona.

En paralelo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que sus fuerzas interceptaron un petrolero en el océano Índico presuntamente vinculado a Irán. El buque, identificado como “Majestic X”, transportaba crudo de origen iraní.

Desde el organismo señalaron que continuarán con los operativos de control marítimo a nivel global, con el objetivo de frenar actividades consideradas ilegales y limitar el apoyo logístico a Teherán, independientemente del lugar donde se desarrollen estas operaciones.