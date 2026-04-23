Personal realizó una capacitación al Ministerio Público de la Acusación

En el marco del convenio de cooperación firmado entre Personal y el Ministerio Público de la Acusación, este miércoles se llevó adelante una jornada de capacitación destinada a fiscales y personal del Organismo El encuentro tuvo como objetivo dar a conocer y poner en práctica el nuevo Protocolo de Información, diseñado para optimizar la gestión de pedidos de información en el marco de requerimientos penales.

El convenio suscripto establece protocolos de buenas prácticas y herramientas de intercambio de información vinculados a los servicios de Personal, Flow y Personal Pay, además de promover espacios de trabajo conjunto en materia de cibercriminalidad.

La capacitación estuvo a cargo de Sergio Piris, Gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos y Antipiratería de Personal, quien explicó que “Para Personal, la cooperación con la Justicia es una prioridad. Este protocolo de trabajo estandariza procesos y nos permite responder de manera más ágil, segura y trazable a los requerimientos judiciales que recibimos diariamente en todo el país”.

Personal recibe cada día cientos de oficios judiciales a nivel nacional, que son clasificados según los plazos indicados por los tribunales. Cada oficio se ingresa en un sistema de registración que genera un número de referencia interno, único e inequívoco, que identifica el pedido de información. El nuevo Protocolo de Información define las características y requisitos necesarios para acelerar esta gestión por parte de la compañía, garantizando el cumplimiento de los requerimientos de cada organismo judicial.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de Personal de acompañar la transformación digital de las instituciones públicas a través de la colaboración público-privada, promoviendo el uso de la tecnología como herramienta para fortalecer la gestión y la transparencia.