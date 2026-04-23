Rodrigo Alvizo lanzó “Santo Tomé 360°”, un ciclo de jornadas para planificar el futuro local

Vecinos, especialistas en diferentes temáticas, referentes institucionales de la ciudad y protagonistas de experiencias de gestión exitosas en diferentes lugares del país participarán de encuentros de debate público que tienen la finalidad de planificar el desarrollo de Santo Tomé. Se trata de un ciclo de jornadas denominado Santo Tomé 360°, lanzado por el concejal Rodrigo Alvizo.

La propuesta surge en un contexto de crecimiento demográfico acelerado y desordenado que, según el edil, “hoy se traduce en problemas concretos: servicios que no alcanzan, infraestructura que no acompaña y una ciudad que perdió el rumbo de la planificación”.

“No estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de la vida cotidiana de los santotomesinos. De cómo se vive, de cómo se circula, de cómo se accede a derechos básicos. Y eso no se resuelve con parches, se resuelve con una mirada integral y decisiones políticas claras”, afirmó.

El ciclo estará organizado en cinco jornadas temáticas, que se desarrollarán entre abril y diciembre, abordando ejes clave como: organización moderna y eficiente del Estado local, obras y servicios públicos, seguridad, desarrollo productivo y desarrollo humano.

Alvizo remarcó que el objetivo no es solo diagnosticar problemas, sino construir soluciones reales: “Santo Tomé necesita dejar de improvisar. Necesita planificación, decisión y un proyecto de ciudad a mediano y largo plazo. Estas jornadas son un paso hacia eso”.

Desde el espacio Construir Santo Tomé destacaron que la iniciativa también busca consolidarse como una alternativa seria de gobierno hacia 2027, combinando la experiencia de los vecinos con el conocimiento técnico y la gestión pública. “La ciudad no está condenada a funcionar mal, es imperioso trabajar en el ánimo de los vecinos que no creen posible mejorar la situación de Santo Tomé. Lo que falta no es capacidad, es decisión. Y nosotros estamos dispuestos a hacernos cargo para cambiar esta realidad de una vez”, concluyó Rodrigo Alvizo.