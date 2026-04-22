Unión se quedó con el clásico de Reserva y superó a Colón por 3 a 1

La reserva de Unión se quedó con el clásico al vencer este miércoles por 3 a 1 a Colón, en un encuentro correspondiente a una nueva fecha del Torneo Apertura de la Copa Proyección de la Liga Profesional.

El partido, disputado en el estadio 15 de Abril y bajo el arbitraje de Sebastián Milessi, se jugó con la intensidad habitual de este tipo de cruces y ofreció un desarrollo cambiante, aunque con un claro predominio del equipo rojiblanco en el resultado final.

Colón golpeó primero en la etapa inicial: a los 25 minutos, Laureano Páez definió cruzado para abrir el marcador. Sin embargo, Unión reaccionó antes del descanso y encontró la igualdad a los 40, a través de una volea de Nazareno Fazzi.

En el complemento, el conjunto tatengue mostró mayor decisión y logró inclinar el trámite a su favor. A los 13 minutos, Ricardo Solbes dio vuelta el resultado y, poco después, nuevamente Fazzi apareció para ampliar la diferencia y sellar el 3 a 1 definitivo.

Con este triunfo, Unión alcanzó los 14 puntos en diez presentaciones y se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación en la Zona A, quedando a dos unidades del último equipo que hoy estaría ingresando a los playoffs.

Del otro lado, Colón no logra levantar y, tras esta nueva caída, permanece en el fondo de la Zona B con 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y siete derrotas.

En la próxima fecha, Unión volverá a ser local el 29 de abril frente a Rosario Central, mientras que Colón visitará a Deportivo Riestra el 30, ambos partidos programados para las 15.

