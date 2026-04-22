Trump endurece su postura y lanza una amenaza a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes por la noche que un eventual intento de su país por reabrir el estrecho de Ormuz haría inviable cualquier acuerdo con Irán, y advirtió que una negociación solo sería posible en un escenario de escalada extrema.

A través de una publicación en su red social Truth, el mandatario sostuvo que los líderes iraníes también podrían quedar alcanzados por acciones militares en caso de agravarse el conflicto. En ese marco, planteó que la situación en torno a ese paso estratégico sigue siendo un punto crítico en la relación entre ambos países.

Trump también cuestionó la postura de Teherán respecto del control del estrecho y aseguró que Irán busca su reapertura por motivos económicos. Según indicó, el país necesita habilitar el tránsito para sostener ingresos millonarios, aunque públicamente sostenga una posición distinta.

Horas antes, el propio mandatario había anticipado que extendería el alto el fuego con Irán, cuya vigencia inicial de dos semanas estaba prevista hasta este miércoles por la noche. La decisión apunta a mantener abiertas las instancias de negociación en un contexto de fuerte tensión en la región.