Sin acuerdo en Sauce Viejo: ASOEM anunció 72 horas de paro y una movilización

Por Santotomealdía



El conflicto en la Municipalidad de Sauce Viejo sumó este viernes un nuevo capítulo con la segunda jornada del paro de 48 horas y una definición clave por parte de ASOEM: el gremio anunció un paro de 72 horas para la próxima semana y una movilización, en el marco de la continuidad del plan de lucha.

La decisión se tomó durante una reunión del cuerpo de delegados realizada en esa ciudad, donde también se desarrollaron actividades gremiales en el marco de la protesta. Desde el sindicato advirtieron que las medidas podrían profundizarse si no hay respuestas del Ejecutivo local.

En concreto, ASOEM resolvió un paro de 72 horas para los días 22 y 23 de abril, con una jornada de paro y movilización el viernes 24, lo que marca una escalada en el conflicto que ya venía afectando el funcionamiento municipal.

En paralelo, durante la jornada se llevó adelante la asunción de nuevos delegados y subdelegados, en un acto realizado en la plaza central y con participación de trabajadores de toda la jurisdicción sindical. Según informaron desde el gremio, por primera vez la ciudad cuenta con ocho representantes sindicales, lo que consideran un fortalecimiento de la organización en el ámbito local.

ASOEM fortalece su representación sindical con la asunción de ocho delegados en Sauce Viejo.

En diálogo con Nova al Día, el secretario general de ASOEM, Juan R. Medina, sostuvo que el conflicto “no tiene solución de continuidad” y cuestionó la postura del intendente Mario Papaleo. Además, planteó que el reclamo se apoya en la normativa vigente, tras la reciente reforma constitucional y la nueva ley de municipios, que —según indicó— garantizan la libertad sindical y habilitan la paritaria local.

Uno de los ejes centrales del conflicto sigue siendo el salarial. Según Medina, un trabajador municipal de Sauce Viejo pierde entre $250.000 y $300.000 mensuales en comparación con la escala de ASOEM, además de diferencias en asignaciones familiares. “Queremos que nos abonen nuestra escala salarial y nuestras asignaciones familiares”, remarcó.

El dirigente también advirtió sobre la situación económica de los trabajadores, al señalar que “la gente hoy prácticamente ya no tiene más dinero”, en un contexto de medidas de fuerza que ya llevan varios días.

Asimismo, el gremio ratificó el estado de alerta y asamblea permanente y no descartó extender las acciones a toda su jurisdicción si continúa la falta de respuestas por parte del Departamento Ejecutivo.

Con este nuevo esquema de medidas, el conflicto en Sauce Viejo se profundiza y suma presión sobre el municipio, mientras se mantiene la incertidumbre sobre una posible instancia de negociación en los próximos días.