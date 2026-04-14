Detuvieron a un joven en Sauce Viejo por un homicidio ocurrido en 2025

Un joven de 21 años fue detenido este martes en la ciudad de Sauce Viejo en el marco de una investigación por un homicidio ocurrido el 23 de marzo de 2025. El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la División Capturas del Departamento Operativo Región I.

Las medidas fueron ordenadas por el juez de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 1, José Luis García Troiano, a partir de un pedido del fiscal Gonzalo Iglesias, de la Unidad Fiscal de Homicidios.

En ese contexto, los efectivos realizaron cinco allanamientos en viviendas ubicadas en un mismo predio, en la intersección de calles 18 y 57 del barrio La Barranquera, donde lograron dar con el sospechoso, identificado por sus iniciales como E.E.N., quien contaba con un pedido de detención vigente en la causa.

Durante los procedimientos, además, el joven fue imputado por tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y de uso prohibido. En el lugar, los agentes secuestraron un revólver calibre 32 sin marca ni numeración visible, cinco cartuchos del mismo calibre, un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, 21 cartuchos calibre 28 marca Orbea y dos teléfonos celulares.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones en la causa.