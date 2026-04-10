Viernes 10 de abril de 2026

Interés General — 10.04.2026 —

Alertan por estafas con falsas publicaciones vinculadas a la EPE

Desde la Empresa Provincial de la Energía advirtieron sobre la difusión de falsos mensajes que prometen beneficios en la facturación, a través de redes sociales y plataformas de mensajería. Piden evitar compartir datos personales para no caer en estafas o engaños.

Uno de los mensajes detectados por la EPE sobre falsos descuentos que buscan captar datos personales de las víctimas.
Uno de los mensajes detectados por la EPE sobre falsos descuentos que buscan captar datos personales de las víctimas.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) advirtió sobre la circulación de publicaciones engañosas en redes sociales y mensajes a través de WhatsApp y correo electrónico que buscan captar datos personales de los usuarios. La maniobra, que apunta especialmente a jubilados, ofrece supuestos beneficios o descuentos inexistentes en la factura del servicio eléctrico.

Según informó la empresa, en uno de los casos detectados se promociona un descuento del 50 % en la factura para jubilados del Banco Nación mediante anuncios en redes sociales, principalmente en Facebook. A partir de esos contactos, los estafadores obtienen datos personales para luego comunicarse con las víctimas y solicitar información sensible, como claves bancarias, con el objetivo de acceder a sus cuentas o tomar control de sus dispositivos.

Desde la EPE aclararon que este tipo de mensajes es falso y remarcaron que la empresa no ofrece descuentos ni beneficios a través de redes sociales, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería. Ante cualquier comunicación sospechosa, recomiendan verificar la información exclusivamente por los canales oficiales o acudir a la oficina comercial más cercana.

Información confidencial

La empresa recordó que nunca solicita datos confidenciales -como contraseñas, números de tarjetas o información bancaria- por WhatsApp u otros medios digitales. En el caso de notificaciones por cortes programados, estas se realizan mediante mensajes automáticos a usuarios registrados en la Oficina Virtual, sin interacción ni pedidos de información.

Asimismo, aconsejan verificar la autenticidad de los correos electrónicos recibidos: las comunicaciones oficiales deben provenir de direcciones con dominio institucional (@epe.santafe.gov.ar). Cualquier variación en ese dominio puede ser un indicio de fraude.

Recomendaciones para evitar estafas

Desde la EPE se ofrecieron algunos consejos útiles:

- Desconfiar de mensajes de contactos no agendados: la EPE no ofrece descuentos por WhatsApp. Ante este tipo de comunicaciones, no responder ni brindar datos. El único número oficial es 3425101000.
Verificar la identidad del remitente: si alguien afirma representar a la empresa, solicitar datos identificatorios y corroborarlos a través de canales oficiales.

- No compartir información personal: evitar facilitar datos sensibles como DNI, claves o cuentas bancarias.

- Sospechar de ofertas poco creíbles: descuentos excesivos o beneficios inusuales suelen ser señales de fraude.

- Contactar directamente a la empresa: ante cualquier duda, iniciar la comunicación por medios oficiales.

En relación a esto último, recordaron cuáles son los canales oficiales de contacto

  • WhatsApp: 3425101000
  • Oficina Virtual: www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual 
  • Instagram: epe.oficial
  • Facebook: EPE Oficial
  • Teléfono: 0800 777 4444
     
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