La ciudad se prepara para la gran final del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas 2026

La ciudad de Santo Tomé será sede de la instancia definitoria del Selectivo de Aguas Abiertas rumbo a los ODESUR 2026. En ese marco, este sábado 11 de abril se desarrollará una importante competencia en el Balneario Municipal “Brigadier Estanislao López”.

Organizado por la Federación Santafesina de Natación (FESANA), el evento marcará el cierre del Campeonato Argentino y contemplará la clasificación al Mundial Juvenil. Desde la organización destacaron que contará con la participación de nadadores de alto nivel, así como también de deportistas de categorías promocionales y federadas, quienes competirán en distintas distancias dentro de un circuito boyado.

En tanto, desde la Municipalidad indicaron que Santo Tomé fue la ciudad seleccionada dentro de la provincia de Santa Fe tanto para el inicio del selectivo como para esta instancia final clasificatoria, reafirmando su rol protagónico en el desarrollo de la competencia. El certamen también incluyó instancias en las provincias de Córdoba y San Juan, lo que da cuenta de su carácter federal y de la jerarquía del evento.

Finalmente remarcaron que la Academia de Guardavidas de Santo Tomé acompañará la jornada y tendrá a su cargo el operativo de seguridad acuática, velando por el resguardo y la integridad de los nadadores durante toda la competencia.