Fuerte denuncia de ASOEM: aseguran que hay unos 300 trabajadores precarizados en el municipio de Sauce Viejo

Por Santotomealdía



El conflicto en la Municipalidad de Sauce Viejo suma un nuevo capítulo con una denuncia de alto impacto: desde la ASOEM aseguran que alrededor de 300 trabajadores se encuentran en condiciones de precarización laboral, en el marco de un reclamo que ya lleva varios meses.

Según explicó el secretario general del gremio, Juan Medina, en diálogo con Nova al día, esta situación convive con una planta permanente considerablemente menor y con diferencias salariales significativas respecto de otras localidades. En ese contexto, cuestionó directamente la gestión del intendente Mario Papaleo.

De acuerdo a lo planteado por Medina, el municipio cuenta con unos 250 trabajadores dentro de la estructura formal, mientras que habría más de 300 personas desempeñándose bajo modalidades precarias, como monotributistas. “Hacen el mismo trabajo que un empleado de planta, pero cobran hasta un 30% menos y sin estabilidad”, sostuvo.

En esa línea, el dirigente gremial advirtió que estos trabajadores perciben ingresos cercanos a los $440.000 mensuales, sin garantías de continuidad ni posibilidades claras de incorporación a planta. “No tienen proyección de vida laboral”, remarcó.

El planteo de ASOEM también se apoya en el análisis del Presupuesto 2026, donde —según el gremio— se destinan más de $3.900 millones a servicios no personales, es decir, contrataciones bajo modalidades como el monotributo. Para la entidad, esto consolida un esquema de tercerización y precarización dentro del Estado municipal.

Además, desde el sindicato señalan que los trabajadores de Sauce Viejo perciben salarios hasta un 20% inferiores a los de otras localidades de la región, lo que en algunos casos representa diferencias de entre $200.000 y $300.000 mensuales.

En paralelo, el conflicto incluye reclamos por condiciones laborales, falta de insumos y situaciones de persecución interna, según denunció Medina, quien también indicó que existen trabajadores con sumarios y traslados.

En este contexto, el gremio lleva adelante medidas de fuerza con estado de asamblea, y anticipó que este viernes se realizará una nueva jornada que comenzará a las 7 de la mañana. No se descarta una afectación en distintos servicios municipales durante ese período.

Finalmente, desde ASOEM advirtieron que, de no haber respuestas por parte del Ejecutivo local, podrían profundizarse las acciones gremiales en los próximos días.