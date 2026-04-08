Un alumno de 11 años llevó un cuchillo a la escuela “San Martín” y debió intervenir la policía

Un alumno de 11 años llevó una cuchilla a la Escuela Nº 1106 “San Martín” y generó preocupación durante la mañana del martes, aunque la situación pudo ser controlada sin que se registraran heridos.

El hecho se detectó alrededor de las 8, cuando otro niño alertó a docentes sobre la presencia de un arma blanca en la mochila de un compañero. A partir de ese aviso, las autoridades del establecimiento actuaron de inmediato: convocaron al menor involucrado y, tras mantener una conversación, lograron que entregara el objeto.

Según se informó, se trataba de una cuchilla tipo carnicera, con mango de madera y una hoja de aproximadamente 15 centímetros. En paralelo, desde la escuela se dio aviso al 911, lo que motivó la intervención de efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Sección Motorizada, que se hicieron presentes en el lugar. También se contactó a la madre del niño, quien fue convocada a la institución para interiorizarse de lo ocurrido.

El cuchillo que llevó un alumno de 11 años a la escuela "San Martín".

De acuerdo a las primeras actuaciones, en ningún momento el menor habría amenazado a otros alumnos ni a docentes, y el episodio pudo ser contenido dentro del ámbito escolar sin mayores consecuencias.

Ahora, el caso quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar en qué circunstancias el alumno ingresó el arma blanca al establecimiento y qué medidas se adoptarán, con la intervención de organismos vinculados a la protección de la niñez.