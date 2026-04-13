Docentes universitarios paran toda la semana y advierten: “La situación salarial es extrema”

Los docentes universitarios de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) iniciaron una semana completa de paro, en el marco de un conflicto salarial que, según señalaron desde ADUL, se profundiza ante la falta de respuestas del Gobierno nacional.

El secretario general del gremio, Oscar Vallejos, explicó que la medida forma parte de un plan de lucha sostenido y advirtió que la situación del sector es crítica. “Es un conflicto para una maratón, no para cien metros”, afirmó, al describir el escenario que atraviesan las universidades públicas.

Reclamo salarial y conflicto con el Gobierno

Vallejos sostuvo que el conflicto tiene un trasfondo estructural y aseguró que incluso existe un fallo judicial que respalda el reclamo del sector.

“Hay una resolución que obliga al Gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario, que implica recomposición salarial y de recursos, pero no se está cumpliendo”, indicó.

En ese sentido, cuestionó que no haya instancias de diálogo: “El Gobierno no nos convoca a ninguna instancia de negociación”, afirmó.

Medidas de fuerza y visibilización

Desde ADUL señalaron que el paro es una herramienta para visibilizar el conflicto y generar impacto social. “Un paro genera malestar, y ese malestar tiene que expresarse como reclamo hacia el Gobierno”, explicó Vallejos.

Además de la medida de fuerza, se desarrollan clases públicas y actividades abiertas para acercar la problemática a la comunidad y fortalecer el apoyo social a la universidad pública.

Apoyo de la comunidad universitaria

El dirigente destacó que existe un respaldo amplio dentro del ámbito universitario, donde distintos sectores comenzaron a articular acciones conjuntas.

“La comunidad universitaria está unificada”, señaló, y mencionó el acompañamiento de autoridades, docentes, no docentes y estudiantes.

En esa línea, indicó que incluso el Consejo de Rectores declaró la emergencia salarial, lo que refuerza el diagnóstico del sector.

Impacto en los docentes y el sistema

Vallejos también puso el foco en las consecuencias concretas de la crisis salarial, especialmente entre los docentes más jóvenes.

“Hay docentes que no pueden pagar un alquiler y tienen que buscar otros trabajos”, advirtió, y explicó que muchos optan por reducir su dedicación en la universidad ante mejores condiciones en el sector privado.

Según planteó, esta situación pone en riesgo el funcionamiento del sistema: “No es que un docente se va y hay cincuenta para reemplazarlo”, afirmó, al remarcar los años de formación que requiere la carrera académica.

Posible nueva Marcha Federal

Por último, adelantó que se trabaja en la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria, que podría concretarse en mayo.

“La idea es que sea una movilización masiva, que muestre el apoyo a la universidad pública”, sostuvo, y consideró que ese tipo de acciones son clave para interpelar al Gobierno.

De este modo, el conflicto universitario suma un nuevo capítulo, con medidas que buscan sostener el reclamo en el tiempo y advertencias sobre el impacto que la situación puede tener en el futuro del sistema público de educación superior.