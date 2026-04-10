Asamblea en Sauce Viejo: no hay actividad en gran parte de la Municipalidad

Por Santotomealdía



Trabajadores municipales de Sauce Viejo llevan adelante este viernes una jornada de asamblea desde las 7 de la mañana, en el marco del conflicto que mantienen con el Ejecutivo local junto a la ASOEM, lo que genera que no haya actividad en gran parte de la Municipalidad.

Desde el gremio informaron que la medida responde a una serie de reclamos que incluyen la libertad sindical, la apertura de una paritaria local, mejoras salariales y el cese de situaciones de hostigamiento hacia trabajadores.

El conflicto viene en escalada durante los últimos días y sumó denuncias de fuerte impacto. Desde ASOEM aseguran que en el municipio hay alrededor de 300 trabajadores en condiciones de precarización, desempeñándose bajo modalidades como monotributo, mientras la planta permanente sería considerablemente menor.

Según indicó el secretario general del gremio, Juan Medina, estos trabajadores “hacen el mismo trabajo que un empleado de planta, pero cobran hasta un 30% menos y sin estabilidad”, y perciben ingresos cercanos a los $440.000 mensuales, sin garantías de continuidad.

En esa línea, también cuestionó la política salarial del municipio y sostuvo que los trabajadores de Sauce Viejo perciben sueldos hasta un 20% inferiores a los de otras localidades, lo que en algunos casos representa diferencias de entre $200.000 y $300.000.

El planteo sindical también apunta al manejo de los recursos. Según el gremio, el Presupuesto 2026 destina más de $3.900 millones a servicios no personales, lo que interpretan como un esquema que consolida la precarización laboral dentro del Estado local.

Además, el conflicto incluye reclamos por condiciones de trabajo, falta de insumos y denuncias de persecución interna, con casos de sumarios y traslados de trabajadores.

En este contexto, la asamblea de este viernes forma parte de un plan de lucha en desarrollo, y desde ASOEM ya advirtieron que, en caso de no obtener respuestas por parte del Ejecutivo que encabeza el intendente Mario Papaleo, podrían profundizar las medidas gremiales en los próximos días.