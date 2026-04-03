Sociedad — 03.04.2026 —
Invitan a la proyección de un documental sobre la Guerra de Malvinas en el Centro Cultural
Se trata de “Malvinas. Más allá de la guerra”, una pieza con voces de excombatientes que comparten sus experiencias. Será este sábado desde las 20 horas, con entrada libre y gratuita.
En el marco de las actividades conmemorativas por el 2 de Abril, este sábado se proyectará en el Centro Cultural “12 de Septiembre” el documental “Malvinas. Más allá de la guerra”. La actividad se llevará a cabo a partir de las 20 horas, con entrada libre y gratuita.
La producción dirigida por María Belén Gutiérrez reúne las voces de seis excombatientes de la Guerra de Malvinas. A lo largo de 48 minutos, estos héroes comparten sus experiencias tanto durante el conflicto como en el proceso posterior de reconstrucción personal y reinserción en la vida cotidiana.
Desde el Municipio indicaron que la propuesta busca generar un espacio de reflexión y memoria a partir de los testimonios de excombatientes. A través de relatos profundos y conmovedores, la obra invita a mantener viva la memoria colectiva y a reflexionar sobre el compromiso, el valor y las huellas que dejó la guerra.