Lunes 06 de abril de 2026

Sociedad — 03.04.2026 —

Invitan a la proyección de un documental sobre la Guerra de Malvinas en el Centro Cultural

Se trata de “Malvinas. Más allá de la guerra”, una pieza con voces de excombatientes que comparten sus experiencias. Será este sábado desde las 20 horas, con entrada libre y gratuita.

"Malvinas. Más allá de la guerra", ofrece una mirada litoraleña del conflicto bélico.

En el marco de las actividades conmemorativas por el 2 de Abril, este sábado se proyectará en el Centro Cultural “12 de Septiembre” el documental “Malvinas. Más allá de la guerra”. La actividad se llevará a cabo a partir de las 20 horas, con entrada libre y gratuita.

La producción dirigida por María Belén Gutiérrez reúne las voces de seis excombatientes de la Guerra de Malvinas. A lo largo de 48 minutos, estos héroes comparten sus experiencias tanto durante el conflicto como en el proceso posterior de reconstrucción personal y reinserción en la vida cotidiana.

Desde el Municipio indicaron que la propuesta busca generar un espacio de reflexión y memoria a partir de los testimonios de excombatientes. A través de relatos profundos y conmovedores, la obra invita a mantener viva la memoria colectiva y a reflexionar sobre el compromiso, el valor y las huellas que dejó la guerra.
 

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward