Reclaman más personal y mejoras edilicias en la Escuela N° 6339 de Sauce Viejo

La comunidad educativa de la Escuela N° 6399 “Fuerza Aérea Argentina”, de la vecina ciudad de Sauce Viejo, volvió a manifestar su preocupación por las condiciones en las que funciona la institución y reclamó respuestas urgentes a las autoridades provinciales.

A través de una nota dirigida al Ministerio de Educación, familias de alumnos solicitan la incorporación de cargos clave como vicedirector, secretario, personal de mantenimiento y trabajadores para el comedor escolar. A su vez, reclaman la construcción de más aulas y mejores condiciones edilicias, al advertir que la escuela no cuenta con espacios fundamentales como biblioteca o laboratorio.

En la misiva destinada a José Goity, los padres detallaron que la problemática se arrastra desde hace varios años y se fue agravando con el crecimiento sostenido de la matrícula.

Actualmente, la institución alberga a cerca de 400 estudiantes distribuidos en ambos turnos, con un total de 14 grados. Sin embargo, según remarcaron, ese incremento en la cantidad de alumnos no fue acompañado por una ampliación acorde ni en infraestructura ni en el plantel de trabajadores.

Si bien el año pasado se construyó un aula, desde la comunidad educativa consideran que la medida resulta insuficiente frente a la demanda actual. En esa línea, explicaron que distintos espacios del establecimiento fueron adaptados para funcionar como salones, lo que dejó a la escuela sin áreas específicas para otras actividades.

Además, señalaron que la dirección del establecimiento realizó en reiteradas oportunidades los pedidos formales ante las autoridades educativas, aunque hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas.

“El tiempo pasa, la escuela sigue creciendo y no hay respuesta”, resumieron en el escrito. En ese marco, indicaron que buscan una solución sin necesidad de recurrir a medidas de protesta más visibles, pero insistieron en la necesidad de una intervención urgente por parte del gobierno provincial.