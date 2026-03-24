Adorni en el centro de las críticas: el 73,6% pide su renuncia y cae la imagen de Milei

El vocero presidencial Manuel Adorni quedó en el centro de las críticas tras un sondeo que indica que el 73,6% de los encuestados considera que debería renunciar, en un contexto donde también se registra un deterioro en la imagen del presidente Javier Milei.

Los datos, difundidos por la agencia Noticias Argentinas a partir de un estudio de la consultora OK Media, muestran además que el 53,7% de los argentinos evalúa de manera negativa la gestión presidencial, frente a un 38,8% de valoración positiva.

El nivel de rechazo hacia Adorni aparece como uno de los puntos más sensibles del relevamiento. Solo el 20,8% de los consultados considera que debería continuar en su cargo, mientras que un 5,6% no respondió o no tiene una opinión formada.

Incluso dentro del segmento que respalda al Gobierno, se observan tensiones: un 30,3% de quienes tienen imagen positiva de Milei cree que Adorni debe dejar su puesto, lo que refleja fisuras en el apoyo al oficialismo.

En paralelo, el estudio también analizó el impacto del denominado caso Libra, que registra un alto nivel de conocimiento público. Según los datos, el 65,7% de los encuestados afirmó haber seguido las novedades del caso.

Entre quienes están informados, el 61,3% consideró que el escándalo perjudica la imagen del Presidente, mientras que un 31,7% opinó que no la afecta y un 7% no tomó posición. Aun dentro del electorado afín, un 24,5% admitió un impacto negativo.

El relevamiento, realizado en marzo de 2026 con alcance nacional, representación de AMBA e interior y un margen de error de ±2,9%, configura así un escenario complejo para el oficialismo, marcado por altos niveles de desaprobación, cuestionamientos internos y el efecto de la agenda política y judicial.