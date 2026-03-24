La Selección se pone en marcha para la doble fecha de amistosos en la Bombonera

La Selección Argentina pone en marcha su preparación para la próxima doble fecha FIFA, con la mira puesta en los amistosos ante Mauritania y Zambia, que se disputarán en La Bombonera.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni incia los entrenamientos luego de una jornada marcada por la llegada de los convocados al país. Durante la tarde comenzaron a arribar varios futbolistas, entre ellos Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nicolás González y Giuliano Simeone, mientras que también se sumó Nicolás Tagliafico desde Europa. En tanto, otros nombres importantes como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás Otamendi ya se encontraban en el país.

La atención también estuvo puesta en la llegada de Lionel Messi, quien fue recibido en el predio de Ezeiza y quedó concentrado junto al resto del plantel. El capitán se sumará a los entrenamientos en una semana que podría marcar sus últimas presentaciones con la camiseta argentina en el país, en la antesala del Mundial 2026.

En cuanto al armado del equipo, el cuerpo técnico deberá resolver algunas bajas sensibles: Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi quedaron desafectados por lesión, lo que abrió la puerta a la convocatoria de Lucas Martínez Quarta.

Más allá de los amistosos, la doble fecha servirá para que Scaloni ajuste detalles de cara a la lista definitiva para la Copa del Mundo. En el arco, la disputa por el tercer puesto se mantiene abierta entre Juan Musso y Walter Benítez, detrás de Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli.

En defensa, también hay incógnitas, especialmente en la zaga central izquierda, donde compiten Marcos Senesi y Facundo Medina, mientras que en el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico aparece como titular, con alternativas como Marcos Acuña, Gabriel Rojas y Valentín Barco.

En el mediocampo, una de las principales disputas pasa por los jóvenes Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni, mientras que en la delantera el puesto de tercer centrodelantero se definirá entre José Manuel López y Joaquín Panichelli, acompañando a Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

La cancelación de la Finalissima obligó a reconfigurar la agenda, por lo que estos encuentros ante Mauritania y Zambia —previstos para el 27 y 31 de marzo— se presentan como una oportunidad clave para afinar el equipo y reforzar el vínculo con el público local antes del gran objetivo en Norteamérica.