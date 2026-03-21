Argentina jugará dos amistosos ante rivales menores previo al Mundial: Mauritania y Zambia

La Selección argentina ya tiene confirmada su próxima ventana internacional, en la que disputará dos amistosos en el país como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Mauritania y a Zambia en el estadio Alberto J. Armando, “La Bombonera”.

Los encuentros se jugarán el 27 de marzo ante Mauritania y el 31 frente a Zambia, ambos desde las 20.15, en lo que será una doble jornada en Buenos Aires.

La agenda del seleccionado sufrió varias modificaciones en las últimas semanas, hasta llegar a estos dos cotejos frente a selecciones de baja estirpe. En primer lugar, quedó descartada la Finalissima, el duelo que debía enfrentar a los campeones de América y Europa. A esto se sumó la cancelación del amistoso frente a Guatemala, ya que el conjunto centroamericano no podrá viajar al país por tener otro compromiso en Europa durante la misma fecha FIFA.

De este modo, la Albiceleste disputará dos partidos consecutivos como local, en una serie que también funcionará como una posible despedida ante su público antes de la Copa del Mundo. Más allá de los rivales, será una instancia clave para ajustar detalles y consolidar el equipo de cara al objetivo de defender el título en la cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026.