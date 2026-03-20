Copa Libertadores: así quedaron los grupos de los equipos argentinos tras el sorteo

Los equipos argentinos ya conocen su camino en la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras el sorteo realizado en la sede de la Conmebol en Asunción. Con realidades diversas, los representantes nacionales afrontarán desafíos de distinta complejidad en el inicio del certamen.

Boca Juniors integrará un grupo exigente, con Cruzeiro como principal rival, además de Universidad Católica y Barcelona SC. Si bien evitó algunos equipos más duros, el Xeneize deberá sortear una zona pareja en su regreso al torneo.

También tendrá un panorama complejo Estudiantes de La Plata, que compartirá grupo con el vigente campeón, Flamengo, además de Independiente Medellín y Cusco FC, en una zona que promete ser una de las más competitivas.

Por su parte, Independiente Rivadavia tendrá como rival más fuerte a Fluminense, y completará su grupo con Deportivo La Guaira y Bolívar, con el desafío adicional de la altura de La Paz.

En tanto, Platense deberá medirse con dos históricos campeones como Peñarol y Corinthians, además de Independiente Santa Fe, en una de las zonas más duras para los equipos argentinos.

Distinto es el panorama para Lanús, que afrontará un grupo más accesible frente a Mirassol, Liga de Quito y Always Ready, aunque con la dificultad habitual de jugar en la altura boliviana.

Finalmente, Rosario Central aparece con un escenario favorable: enfrentará a Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central de Venezuela, sin cruces ante equipos brasileños.

La fase de grupos comenzará entre el 6 y el 8 de abril, en una edición en la que los clubes argentinos buscarán volver a conquistar el trofeo más importante del continente, que se les viene negando en las últimas temporadas.

ESTOS SON LOS GRUPOS DE LA COPA LIBERTADORES 2026