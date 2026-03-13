Pescaron un surubí de 7 kilos desde el Puente Carretero

Por Santotomealdía



Una captura inesperada volvió a poner en el centro de la escena al histórico Puente Carretero, que une nuestra ciudad con Santa Fe. En ese sector del río Salado, un pescador logró sacar un surubí de aproximadamente 7 kilos, una pieza que rápidamente despertó comentarios entre quienes frecuentan la zona.

El hecho ocurrió a la altura del arco del puente, un lugar donde habitualmente se reúnen pescadores para probar suerte desde la estructura que cruza el río.

Según relataron quienes estaban presentes en el lugar, un grupo de amigos suele pescar todas las semanas en ese sector. En esta oportunidad, Facundo fue quien logró concretar la captura, sorprendiendo a todos por el tamaño del ejemplar.

El dato que más llamó la atención fue el peso del pez, ya que un surubí de alrededor de 7 kilos resulta una pieza más que respetable para una pesca realizada desde el puente.

Otro detalle que generó comentarios entre pescadores fue la carnada utilizada. El surubí fue capturado con cascarudo, una opción que si bien se emplea para este tipo de pesca, no suele ser la más habitual para esta especie.

La escena se dio además en un sector donde actualmente se observan trabajos vinculados a la construcción del nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé, lo que convive diariamente con la presencia de pescadores que continúan acercándose al lugar.

Mientras tanto, en el histórico puente que conecta ambas ciudades, la postal se repite cada día: cañas apoyadas, pescadores atentos al pique y la expectativa de que el próximo gran surubí vuelva a aparecer.