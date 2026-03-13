Realizan trabajos de mejorado pétreo en calles de barrio Las Vegas

La Municipalidad de Santo Tomé informó que continúa el Plan Intensivo de Mejorado Pétreo en distintos sectores de la ciudad, y en esta oportunidad las tareas se llevan adelante en barrio Las Vegas.

Según destacaron, los trabajos buscan "mejorar las condiciones de transitabilidad y fortalecer la infraestructura vial del sector", a partir de intervenciones que permiten optimizar el estado de las calles y facilitar la circulación.

Las tareas consisten en la preparación del suelo, la nivelación del terreno y la colocación de material pétreo, una intervención que apunta a mejorar la circulación vehicular y brindar mejores condiciones para los vecinos que transitan diariamente por la zona.

Desde el Municipio indicaron que este tipo de obras "forman parte de una planificación integral que se ejecuta en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de mejorar la conectividad urbana y garantizar mayor seguridad en la circulación".

En ese sentido, destacaron que estas acciones se enmarcan en "una política sostenida de mantenimiento y mejora de la red vial, priorizando aquellas calles que requieren intervenciones para optimizar su estado y mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad".