Argentina jugará un amistoso con Guatemala tras la suspensión de la Finalissima

La Selección argentina disputará un amistoso ante Selección de Guatemala el próximo 31 de marzo, en el marco de la fecha FIFA, luego de que se confirmara la cancelación de la Finalissima frente a Selección de España. El encuentro se jugará en el país, aunque todavía resta definir el estadio.

El partido servirá como despedida del equipo dirigido por Lionel Scaloni ante el público local antes del inicio del Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La confirmación del amistoso fue realizada por la Asociación del Fútbol Argentino a través de sus redes sociales, donde anunció el compromiso frente al conjunto centroamericano.

En principio, la selección tenía previsto enfrentar a España en la Finalissima, el torneo que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Sin embargo, ese encuentro fue suspendido debido al contexto internacional y a la imposibilidad de disputar el partido en el estadio de Lusail, en Qatar, sede originalmente prevista.

Ante este escenario, la AFA avanzó en la organización de un amistoso alternativo y cerró el cruce con Guatemala para no dejar vacante la ventana internacional. La federación española había propuesto trasladar el partido a Europa, pero no se alcanzó un acuerdo.

Será la segunda fecha FIFA consecutiva en la que Argentina dispute un solo partido, algo poco habitual entre las selecciones de primer nivel. En la última ventana internacional, el conjunto nacional venció 2-0 a Selección de Angola.

En cuanto al Mundial 2026, Argentina debutará el 16 de junio frente a Selección de Argelia. Luego enfrentará a Selección de Austria y Selección de Jordania en la fase de grupos.