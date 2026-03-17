Farías presidirá la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación

El diputado nacional Pablo Farías (Provincias Unidas) fue elegido para presidir la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación, en la reunión constitutiva que se llevó a cabo este martes.

El responsable de presentar ante la comisión la propuesta del bloque Provincias Unidas para la presidencia de Farías fue el diputado bonaerense Pablo Juliano, quien sostuvo que debido a su trayectoria en la gestión pública y legislativa ha impulsado "iniciativas vinculadas a la radicación de empresas en las zonas industriales y al desarrollo del área portuaria de la ciudad de Santa Fe”, como también le ha tocado ser interlocutor y llevar adelante “la relación inmediata y la interacción del gobierno provincial con instituciones intermedias”.

Además, Juliano destacó la capacidad de Farías de “cultivar el diálogo y las buenas relaciones entre el Estado y la sociedad civil”.

Al dirigirse a los integrantes de la comisión, Farías expresó que “como santafesino, conozco la importancia de las pymes para la economía, pero, sobre todo, el esfuerzo que realizan todos los días por sostener sus actividades y mantener las fuentes de trabajo”.

“Estamos atravesando un momento difícil para las industrias del país, -continuó el diputado- , particularmente para el sector que involucra a la temática de la comisión, que son las pequeñas y medianas empresas”.

“Un sector que es importantísimo a la hora de pensar el desarrollo del país. Aproximadamente el 75% de los empleos privados de nuestro país dependen de pequeñas y medianas empresas. Más allá de la caída que ha habido en los últimos meses, siguen siendo un factor importante de la economía, más de 500 mil empresas hoy reciben esta calificación, de ser pequeñas y medianas”, resaltó.

En este sentido, Farías subrayó que “aún así, en el país y la región nos falta mucho por desarrollar. La cantidad de empresas por habitante que tiene la Argentina está todavía por debajo de países como Chile, Uruguay, Brasil, ni hablar si nos comparamos con cualquier país desarrollado. Seguramente aquí podremos dar algunos debates que van a ser fundamentales en la búsqueda de un cambio en ese sentido”.

Para finalizar, el recién electo presidente de la comisión de pymes expresó su apertura para generar los espacios de diálogo y trabajo que propongan las diferentes fuerzas políticas y su “compromiso de diálogo y respeto hacia todos, más allá de las diferencias”.

Cuáles son las competencias de la comisión

A la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas le compete el estudio y la implementación de las medidas que tiendan a la protección y desarrollo de dicho sector productivo, a través de una adecuada legislación en materia impositiva, crediticia y de promoción de sus actividades, así como también dictaminar en todo proyecto en que las pequeñas y medianas empresas se encuentren involucradas por sus implicancias en cualquiera de los aspectos antes especificados.