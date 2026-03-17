Tras la reunión sin acuerdo, FESTRAM criticó la propuesta y pidió cambios “radicales”

Por Santotomealdía



La negociación paritaria de los trabajadores municipales continúa sin avances y suma tensión tras la audiencia realizada este lunes en Rosario. El secretario de Coordinación y Planificación de FESTRAM, Mauricio Herzog, aseguró que la situación “está bastante complicada” y cuestionó con dureza la propuesta presentada por los representantes de intendentes y presidentes comunales.

Luego del encuentro en el marco de la conciliación obligatoria, Herzog detalló que no solo hay diferencias en los porcentajes, sino también en aspectos clave como los plazos de aplicación y la ausencia de garantías salariales. En ese sentido, remarcó que la última oferta “recién arranca en abril” y no contempla un esquema que asegure un impacto real en los ingresos.

“La última propuesta que han hecho es pagarnos un 9,9%, pero recién en el mes de abril”, explicó el dirigente, al tiempo que señaló que esto implica una demora significativa en la recomposición salarial. Además, cuestionó que no exista un monto mínimo garantizado, lo que genera desigualdad en los aumentos según las categorías.

En ese punto, Herzog fue contundente: “No hay un aumento mínimo garantizado, entonces a las categorías del medio les hace percibir en el primer aumento 60 mil pesos, y los tiene en abril”. Según indicó, aunque se contemplen pagos retroactivos, el impacto concreto en el bolsillo se posterga, lo que agrava el malestar entre los trabajadores.

Otro de los ejes de conflicto pasa por el inicio tardío del acuerdo. “Estamos trabajando en dos puntos: que arrancó muy tarde el acuerdo y que no hay un aumento mínimo garantizado”, sostuvo, y planteó que desde el gremio esperan una propuesta que comience a aplicarse desde febrero o que incluya una garantía salarial clara.

El dirigente también expresó preocupación por el clima en el que se desarrolla la negociación. En particular, cuestionó los rumores sobre descuentos de días de paro en medio de la conciliación obligatoria. “Esta actitud, en una conciliación obligatoria, no se hace”, afirmó, y agregó: “Con estas amenazas no nos van a amedrentar, pero hacen que llegar a una negociación sea bastante dificultoso”.

Además, Herzog apuntó contra la postura de algunos representantes de los gobiernos locales, a quienes acusó de estar alejados de la realidad de los trabajadores. “Han perdido el sentido de la realidad de lo que percibe un trabajador”, sostuvo, y advirtió sobre el impacto de la inflación en la vida cotidiana.

En relación al desarrollo de la paritaria, también marcó diferencias con etapas anteriores. Señaló que el recambio de representantes en la mesa de negociación sumó complejidad al proceso y cuestionó la falta de continuidad en los criterios: “Creer que porque son nuevos es borrón y cuenta nueva, no; la historia de la paritaria hay que respetarla”.

De cara a la próxima reunión prevista para el viernes, Herzog anticipó que se mantendrán instancias técnicas previas para intentar acercar posiciones, aunque advirtió que será necesario un cambio profundo en la propuesta: “Este acuerdo tiene que cambiar radicalmente lo que están ofreciendo hoy”.

Finalmente, el dirigente dejó en claro que la continuidad de la conciliación obligatoria dependerá de que existan avances concretos. “Si no hay avances y, por otro lado, hay amenazas, no se puede seguir sosteniendo esta conciliación”, afirmó.

Mientras tanto, la negociación sigue abierta y con un escenario incierto, en el que la distancia entre las partes se mantiene y el conflicto salarial aún no encuentra una salida.