El programa de Protección Animal realizó una jornada masiva en barrio Las Vegas

Una nueva jornada de abordaje integral y atención masiva de protección animal tuvo lugar en barrio Las Vegas. La actividad se desarrolló en la iglesia Eben Ezer y permitió la realización de 170 atenciones, que incluyeron castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y atención veterinaria básica.

Desde el Municipio destacaron que la jornada contó con una destacada convocatoria de familias que se acercaron con sus animales de compañía para aprovechar los servicios de la Unidad Veterinaria Móvil. Asimismo, señalaron que dicha acción se enmarca en una política pública orientada a promover la tenencia responsable, la salud animal y la convivencia comunitaria.

Según indicaron, el compromiso de la comunidad y el trabajo conjunto fue lo que permitió desarrollar una jornada ordenada, con una amplia participación de las familias del barrio.

En ese sentido, desde la organización agradecieron especialmente el acompañamiento y la colaboración de organizaciones proteccionistas, de Patrulla Mascotera y de la referente en Santo Tomé de FUNDHANT, cuyo compromiso permanente fortalece las acciones de cuidado y protección animal en la ciudad.

Este tipo de iniciativas continuarán desarrollándose en distintos barrios, con el objetivo de acercar servicios, promover el bienestar animal y fortalecer el trabajo articulado con organizaciones y vecinos.

