Sergio “Chiquito” Romero anunció su retiro del fútbol profesional a los 39 años

El arquero Sergio Romero anunció este lunes su retiro del fútbol profesional a los 39 años, poniendo fin a una extensa trayectoria que incluyó pasos por clubes de Argentina y Europa, además de una larga etapa en la Selección argentina. Su último partido fue el 6 de noviembre de 2025, cuando defendió el arco de Argentinos Juniors en un encuentro de Copa Argentina.

"Chiquito" Romero nació el 22 de febrero de 1987 en la provincia de Misiones y comenzó su carrera profesional en Racing Club en 2007. En ese momento se ganó la titularidad tras reemplazar a Gustavo Campagnuolo en el equipo dirigido por Reinaldo Merlo.

Tras disputar apenas cuatro partidos en el fútbol argentino, el entrenador Louis van Gaal pidió su incorporación al AZ Alkmaar. En el conjunto de los Países Bajos jugó hasta 2011 y conquistó dos títulos: la Eredivisie y la Supercopa de ese país. Durante la temporada 2008 también logró una destacada marca al permanecer 955 minutos sin recibir goles.

Luego continuó su carrera en el fútbol europeo con pasos por UC Sampdoria y AS Monaco, antes de llegar al Manchester United. En el club inglés alcanzó algunos de los títulos más importantes de su carrera, entre ellos la Europa League, la FA Cup, la Community Shield y la Copa de la Liga.

En paralelo, Romero se consolidó como arquero de la Selección argentina. A nivel juvenil obtuvo el Mundial Sub 20 de 2007 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Con el seleccionado mayor disputó los mundiales de 2010 y 2014, siendo subcampeón en Brasil. Con 96 partidos jugados, se mantiene como el arquero con más presencias en la historia del equipo nacional.

Tras su etapa en el fútbol inglés tuvo un breve paso por Venezia FC y en 2022 regresó al país para sumarse a Boca Juniors. En el conjunto xeneize jugó durante tres temporadas, fue capitán y consiguió un título. Allí también se destacó por su rendimiento en las definiciones por penales, con un alto porcentaje de atajadas en esas instancias.

Después de su salida de Boca, en 2024 volvió a Racing para entrenarse en el Predio Tita Matiussi y más tarde se incorporó a Argentinos Juniors, donde disputó el último partido de su carrera. A lo largo de su trayectoria acumuló más de 450 encuentros oficiales entre clubes y Selección.

En su anuncio de despedida, el arquero explicó que recibió propuestas para continuar su carrera en el exterior, aunque decidió priorizar su vida familiar en Argentina. Su intención ahora es iniciar una nueva etapa como entrenador, y ya tendría definido el cuerpo técnico que lo acompañará.