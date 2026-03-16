Unión empató con Boca y se quedó con gusto a poco

Unión empató 1 a 1 con Boca en el estadio 15 de Abril por una nueva fecha del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Leonardo Madelón se había puesto en ventaja con un gol de Julián Palacios sobre el final del primer tiempo, pero en el arranque del complemento Miguel Merentiel marcó la igualdad para el conjunto visitante.

El Tatengue dejó una buena imagen, especialmente en la primera mitad, aunque nuevamente se quedó con la sensación de que pudo haber sumado de a tres, algo que ya le había ocurrido en el reciente empate frente a Independiente. Con este resultado, el equipo santafesino se mantiene como escolta en la Zona A del certamen.

Durante la primera etapa Unión fue superior y mostró una postura decidida para asumir el protagonismo del partido. En los minutos iniciales presionó alto y generó peligro, como en un remate de Cristian Tarragona desde media distancia que Agustín Marchesín desvió al córner.

Con el correr de los minutos Boca logró emparejar el desarrollo y tuvo su ocasión más clara a los 20 minutos, cuando Miguel Merentiel quedó de frente al arco y Mateo Del Blanco salvó sobre la línea lo que parecía el primer gol visitante.

Sin embargo, en el tramo final del primer tiempo el equipo rojiblanco volvió a tomar la iniciativa y generó varias aproximaciones. Primero avisó Brahian Cuello con un remate por encima del travesaño y luego Rafael Profini probó desde afuera del área sin éxito.

La insistencia tuvo premio a los 41 minutos. Lautaro Vargas desbordó por el sector derecho y envió un centro rasante que Julián Palacios controló dentro del área, eludió a un defensor y definió de media vuelta junto al palo izquierdo para establecer el 1 a 0 con el que Unión se fue al descanso.

En el complemento el trámite cambió rápidamente. Boca adelantó sus líneas y comenzó a jugar más cerca del arco defendido por Matías Mansilla. El arquero tatengue tuvo su primera intervención importante a los 4 minutos al tapar un remate de Adam Bareiro.

El empate llegó a los 11 minutos. Bareiro remató de media vuelta y la pelota dio en el palo; en el rebote apareció Miguel Merentiel para definir con un disparo cruzado y marcar el 1 a 1.

Con el resultado igualado, Boca manejó más la pelota durante varios pasajes del segundo tiempo y volvió a exigir a Mansilla, que respondió con una gran atajada ante un nuevo intento de Bareiro.

Con el correr de los minutos Madelón movió el banco en busca de recuperar frescura en el ataque y Unión volvió a acercarse con peligro. Mauro Pittón probó con un tiro libre que Marchesín desvió al córner y, tras ese envío, Maizon Rodríguez tuvo una clara de cabeza que el arquero visitante logró contener.

En el tramo final el Tatengue volvió a merodear el área rival y tuvo una última oportunidad en tiempo de descuento, cuando Diego Armando Díaz ingresó por la derecha y definió desviado.

El empate terminó reflejando lo ocurrido en el partido: Unión fue superior en la primera etapa, pero Boca reaccionó en el complemento y logró llevarse un punto del 15 de Abril.