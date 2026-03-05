La ciudad celebra a su santo patrono con actividades religiosas, culturales y solidarias

Este sábado 7 de marzo se llevarán a cabo distintas actividades con motivo de la conmemoración del santo patrono de la ciudad, Santo Tomás de Aquino. La programación incluye propuestas institucionales, celebraciones religiosas y actividades culturales abiertas a la comunidad.

La jornada comenzará a las 9:40 con una ofrenda floral en la Plaza Libertad, en homenaje a los vecinos que contribuyeron al crecimiento de la ciudad.

Luego, a las 10, se desarrollará la celebración religiosa central en la Parroquia Inmaculada Concepción y Santo Tomás de Aquino, que contará con la participación de la Agrupación Coral Municipal.

Por la tarde, entre las 18 y las 21, tendrá lugar una nueva edición de la Noche de Museos, con visitas guiadas y recorridos vinculados a la historia local en distintos espacios culturales de la ciudad. A continuación toda la oferta prevista:

Paseo hacia el Museo Histórico Municipal Andrés Roverano: recorrido que partirá a las 18 desde la Parroquia Inmaculada Concepción y Santo Tomás de Aquino y finalizará en el museo.

Museo del Batallón de Ingenieros I Zapadores Cnel. Czetz: visitas guiadas a las 18 y a las 21.

Cementerio Municipal de Santo Tomé: recorridos guiados a las 18 y a las 19.

Museo Arqueológico Municipal de Santo Tomé: visitas guiadas a las 19 y a las 21.

La programación continuará a las 20:30 con el Festival de la Paz, que se realizará en la Parroquia Nuestra Señora de la Paz. El evento contará con espectáculos en vivo, danzas y propuestas gastronómicas, y tendrá un fin solidario: desde Cáritas se recibirán alimentos no perecederos como entrada para colaborar con la organización.

En ese marco, actuarán Hernán Narvaez, Ivana Faisal, Terra Folclore, María Emilia Sottocorno, Hugo Sánchez, Wakke Mulla y las academias de baile Lumbre Popular y Raíces Argentinas.

Las actividades están pensadas para todo público y buscan generar un espacio de encuentro para celebrar la identidad y las tradiciones de la comunidad santotomesina.