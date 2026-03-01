Una joven está grave tras un grave incidente vial en Avellaneda y Belgrano

Por Santotomealdía



Una joven de 23 años permanece internada en estado grave en el hospital José María Cullen tras un fuerte incidente vial ocurrido el viernes por la mañana, cerca de las 8, en la esquina de Avellaneda y Belgrano, en nuestra ciudad. En el mismo siniestro resultó herida otra mujer de 21 años que, en principio, se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, ambas jóvenes se desplazaban en una motocicleta Motomel Blitz blanca cuando colisionaron con una camioneta Ford Ranger gris, conducida por un hombre de 55 años, vecino de nuestra ciudad. Si bien oficialmente no se brindaron precisiones sobre la mecánica del hecho, varias versiones extraoficiales indican que la moto habría circulado en contramano por calle Belgrano al momento del impacto.

Estado de salud

La joven de 23 años sufrió traumatismo encéfalo craneal grave, traumatismo abdominal y amputación traumática en el tobillo izquierdo. Tras su ingreso fue trasladada a quirófano y posteriormente derivada a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde permanece internada.

En tanto, la mujer de 21 años fue diagnosticada con fractura en miembro inferior izquierdo y fractura de tabique nasal. Quedó internada en el sector de traumatología y, en principio, se encuentra fuera de peligro.

El hecho

El siniestro se produjo alrededor de las 8 y motivó la intervención del servicio de emergencias 107, que trasladó a ambas víctimas al hospital. Las dos jóvenes, domiciliadas en la ciudad de Santa Fe, viajaban en el mismo rodado.

La policía trabajó en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y establecer con precisión cómo se produjo el choque.