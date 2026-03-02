Sigue en terapia intensiva y con pronóstico reservado una de las jóvenes accidentadas en Avellaneda y Belgrano

A tres días del grave incidente vial ocurrido el viernes por la mañana en la esquina de Avellaneda y Belgrano, se conoció un nuevo parte médico sobre el estado de salud de las dos jóvenes que resultaron heridas tras el choque entre una moto y una camioneta.

Según informó el director del hospital José María Cullen, Bruno Moroni, la situación más delicada es la de Aldana L., de 23 años, quien permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva en estado crítico y con pronóstico reservado.

La joven ingresó con politraumatismos severos y debió ser sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas. Presentó una amputación traumática de un miembro inferior, fue operada por un traumatismo abdominal con compromiso hepático y sufrió un traumatismo encéfalocraneano grave, que obligó a realizarle una craneotomía descompresiva. Actualmente se encuentra con asistencia mecánica respiratoria, bajo drogas vasoactivas y con pronóstico reservado, de acuerdo al parte oficial.

La evolución de la otra joven

En tanto, Solange C., de 21 años, evoluciona de manera favorable. La joven había ingresado con una fractura en una de sus piernas y fue intervenida quirúrgicamente el mismo viernes. Desde el hospital indicaron que se encuentra en sala general, estable hemodinámicamente y bajo control médico para seguir de cerca su recuperación postoperatoria.