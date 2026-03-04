Murió el joven que ingresó a robar en Zavalla al 1400 y recibió un golpe con una barreta

Por Santotomealdía



El joven de 16 años que durante la madrugada de este martes ingresó a una vivienda de Zavalla al 1400 con fines de robo falleció en el hospital Cullen, donde permanecía internado en estado crítico. El adolescente había recibido un golpe con una barreta de hierro durante un enfrentamiento con el propietario del inmueble, lo que le provocó un traumatismo encéfalo-craneano grave.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30, cuando el dueño de casa escuchó ruidos en el patio y salió a verificar lo que sucedía. Según información policial, el joven intentaba sustraer el motor de una bomba de agua. En ese contexto un hombre de 37 años se percató de lo que sucedía y golpéo al adolescente, que quedó tendido en el suelo, inconsciente.

De acuerdo al testimonio brindado a Santotomealdía por la madre del propietario, el hombre salió al patio con una barreta de hierro. El joven fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Cullen, donde ingresó al sector de shock room y permaneció internado en terapia intensiva hasta que se confirmó su fallecimiento.

El propietario de la vivienda fue llevado a la Subcomisaría 9ª y su situación procesal quedó sujeta al avance de la investigación. Con la muerte del adolescente, la causa adquiere una nueva dimensión judicial y la Fiscalía deberá determinar cómo se encuadra legalmente lo ocurrido.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente los datos filiatorios del joven fallecido, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del grave hecho registrado en nuestra ciudad.