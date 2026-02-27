Detienen a un joven investigado por la venta de una moto robada

Un joven de 21 años fue detenido este viernes en el marco de una investigación por encubrimiento y estafa vinculada al robo de una motocicleta. Fue durante un allanamiento realizado en una vivienda de calle Chaperauge al 2000, en barrio Adelina Centro.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia. El sospechoso, identificado por sus iniciales N. V., fue aprehendido durante en el lugar, donde los agentes también secuestraron un teléfono celular que será sometido a peritajes. También se llevó adelante otro allanamiento en San Juan al 5000.

La causa se originó a partir de la denuncia por la sustracción de una motocicleta Gilera, ocurrida el pasado 16 de febrero en Pasaje Reconquista al 4000, donde el rodado había sido dejado estacionado frente al domicilio de su propietario.

Según indicaron fuentes oficiales, las tareas investigativas permitieron identificar a un hombre que habría tenido participación en el hecho y establecer que la moto robada estaba siendo ofrecida para la venta.

Por disposición de la fiscal Yanina Tolosa, el joven detenido fue trasladado a sede policial, notificado de los delitos que se le imputan y quedó a disposición de la Justicia.