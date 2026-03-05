El intendente de Sauce Viejo denunció destrozos y robos durante el primer día del paro

El intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, denunció este jueves graves incidentes durante la movilización realizada en el marco del conflicto gremial que mantiene el municipio con el sindicato ASOEM.

Según relató el jefe municipal, la protesta derivó en situaciones de violencia, destrozos y robos en distintos sectores de la ciudad, en una jornada que coincidió con el paro de trabajadores municipales que impacta en varias localidades de la región.

“Irrumpieron violentamente hasta la puerta de la Municipalidad, llevándose todo lo que estaba adelante, tumbando abuelos que estaban ahí, pegando a mujeres y escupiendo”, aseguró Papaleo al describir lo ocurrido durante la manifestación.

De acuerdo con su versión, la movilización estuvo integrada por una importante cantidad de personas que llegaron desde otras ciudades del área metropolitana. El intendente estimó que participaron alrededor de mil manifestantes, trasladados en colectivos, autos y camiones. “Había entre 10 y 20 colectivos, además de autos y camiones con gente arriba”, señaló.

La columna de manifestantes avanzó primero hacia el Concejo Deliberante y luego se dirigió hacia la sede municipal. Durante ese recorrido —según indicó el mandatario local— se produjeron distintos episodios de violencia.

Entre ellos mencionó un hecho ocurrido en un hotel ubicado sobre el trayecto de la marcha. “En el camino hacia la Municipalidad robaron cosas en el hotel La Rubia. Incluso se llevaron televisores”, afirmó.

Papaleo aseguró además que existen registros fílmicos de lo sucedido. “Tenemos las filmaciones de todo lo que pasó. Fue tremendo”, sostuvo.

El intendente también cuestionó la escasa presencia policial durante la movilización y consideró que el operativo de seguridad fue insuficiente frente a la magnitud de la protesta. “Había cuatro policías. ¿Cómo van a frenar a mil personas con cuatro policías?”, planteó.

En ese marco, indicó que algunos vecinos que se encontraban en la zona también habrían resultado afectados por el paso de la manifestación. “Había gente sentada en la vereda, mujeres grandes, y se las llevaron por delante”, aseguró.

El conflicto se originó a partir del bloqueo del obrador municipal, donde manifestantes mantienen una guardia que impide la salida de vehículos y maquinaria. Esa situación, según explicó Papaleo, afecta el funcionamiento de distintos servicios públicos.

Ante ese escenario, el municipio debió recurrir a la contratación de camiones privados para sostener algunas tareas, entre ellas la recolección de residuos. “Estamos gastando más dinero porque no podemos salir con nuestros propios medios”, indicó.

El intendente también vinculó la protesta con una disputa por la representación sindical de los trabajadores municipales. Según sostuvo, el sindicato ASOEM no tiene jurisdicción en la ciudad, donde la representación correspondería al SITRAM Laguna Paiva. “Quieren imponer su presencia por la fuerza, pero legalmente no tienen ámbito de actuación en la ciudad”, afirmó.

En medio de la tensión, Papaleo lanzó una fuerte advertencia sobre el nivel de violencia registrado durante la protesta. “Están esperando una muerte”, expresó.

El mandatario señaló además que permanece dentro del edificio municipal por temor a posibles agresiones. “Estoy prácticamente cautivo acá adentro porque corre riesgo mi integridad física”, concluyó.