Corea del Norte confirmó que avanza en el equipamiento nuclear de su marina

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, aseguró que su país avanza en el equipamiento de la Armada con armas nucleares, en el marco de una serie de ensayos militares que incluyeron el lanzamiento de un misil de crucero mar-tierra desde un destructor.

El anuncio fue difundido por la agencia estatal KCNA, que informó que el mandatario supervisó pruebas navales y la inspección de un buque de guerra. Según ese reporte, el proceso de incorporación de armamento nuclear a la marina “avanza de manera satisfactoria” y forma parte de una estrategia destinada a reforzar el poder militar y la capacidad de disuasión del país.

De acuerdo con la información oficial, Kim inspeccionó un destructor de la clase “Choe Hyon”, uno de los dos incorporados el año pasado, y posteriormente presenció el lanzamiento “exitoso” de un misil de crucero mar-tierra. Las maniobras se realizaron pocos días después del congreso quinquenal del Partido de los Trabajadores, donde el dirigente reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del potencial bélico norcoreano.

Durante ese encuentro político, el mandatario sostuvo que ampliará el arsenal nuclear y los medios operativos asociados, con el objetivo de consolidar el estatus de Corea del Norte como Estado nuclear. También destacó lo que definió como un “cambio radical” en la defensa de la soberanía marítima del país.

Las declaraciones se producen en un contexto internacional marcado por nuevas tensiones en Medio Oriente, tras el inicio de acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, con el objetivo declarado de debilitar su programa nuclear y sus capacidades misilísticas.

En cuanto a su potencial atómico, estimaciones difundidas el año pasado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo señalaron que Corea del Norte poseería alrededor de 50 ojivas nucleares y material fisible suficiente para producir varias decenas adicionales, además de estar acelerando la generación de ese insumo.

Según KCNA, los planes presentados por Kim incluyen el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales más avanzados —entre ellos, modelos lanzables desde submarinos—, sistemas de ataque que incorporen inteligencia artificial, drones no tripulados y armamento capaz de alcanzar satélites enemigos, en línea con una estrategia de modernización integral de sus fuerzas armadas.