Tragedia y caos vehicular en la Ruta 9 tras dos accidentes consecutivos

La Ruta Nacional 9 volvió a ser escenario de graves siniestros viales. Este jueves se registraron dos choques en cadena con apenas un kilómetro de diferencia, entre los kilómetros 149 y 150 en sentido hacia la ciudad de Buenos Aires, que dejaron como saldo una persona fallecida y otra herida, además de importantes demoras por el corte total del tránsito.

El primer accidente ocurrió a la altura del kilómetro 149, en el carril que une Rosario con Buenos Aires. Allí colisionaron cuatro camiones -uno de ellos transportaba carne- y, como consecuencia del impacto, una persona perdió la vida. El oficial de Bomberos de San Pedro, Marcos Varela, confirmó el deceso e indicó que, una vez habilitada la circulación, los conductores deberán retomar el viaje con extrema precaución.

Minutos después, y producto de la congestión generada por el primer siniestro, se produjo un segundo choque en el kilómetro 150, en dirección a Zárate. Allí colisionaron dos camiones y una persona resultó herida. Los equipos de emergencia asistieron a los involucrados y dispusieron desvíos para vehículos livianos hacia la Ruta Provincial 191, mientras que camiones y colectivos permanecieron detenidos sobre la traza principal.

El corte total de la autovía provocó extensas filas de vehículos y demoras de varias horas. Pasajeros de micros que circulaban por el lugar manifestaron su incertidumbre ante la falta de información y la imposibilidad de descender o tomar rutas alternativas, lo que complicó la llegada a turnos médicos y compromisos laborales.

Bomberos de San Pedro, personal policial y operarios de Vialidad Nacional trabajaron en la remoción de los vehículos involucrados y en la normalización progresiva del tránsito, al tiempo que reiteraron el pedido de circular con cautela y respetar las indicaciones en la zona afectada.