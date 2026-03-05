Jueves 05 de marzo de 2026

Nacionales — 05.03.2026 —

La industria arrancó 2026 en caída: el indicador de la UIA marcó 36,5 puntos

El Monitor de Desempeño Industrial volvió a ubicarse en zona de contracción y acumuló quince meses consecutivos por debajo del nivel de expansión. Producción y ventas internas, las variables más afectadas.

La encuesta de la UIA reveló una importante caída de la industria en el inicio de 2026.
La encuesta de la UIA reveló una importante caída de la industria en el inicio de 2026.

El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) que elabora la Unión Industrial Argentina (UIA) se ubicó en 36,5 puntos en enero de 2026 y volvió a marcar un escenario de contracción para el sector fabril. El indicador se mantiene así muy por debajo del umbral de 50 puntos que delimita la expansión y acumuló su decimoquinto relevamiento consecutivo en terreno negativo.

De acuerdo con el informe difundido por el Centro de Estudios de la entidad (CEU-UIA), el MDI retrocedió 7,5 puntos porcentuales frente al trimestre anterior y 5,6 puntos en la comparación interanual. El relevamiento se realizó entre el 2 y el 16 de febrero, con la participación de 644 empresas de distintos tamaños, regiones y rubros, en conjunto con ADIMRA y FISFE.

La caída de la producción y de las ventas internas volvió a ser el dato más preocupante. El 53,3% de las firmas consultadas informó una baja en su nivel de producción respecto del promedio del cuarto trimestre de 2025, mientras que apenas el 13% registró subas. El índice de difusión de producción —que mide la diferencia entre quienes crecieron y quienes retrocedieron— se ubicó en -40,3 puntos porcentuales.

En el mercado interno, el deterioro fue aún más marcado: el 54,7% de las empresas reportó menores ventas, uno de los valores más altos de la serie histórica, frente al 13,3% que declaró incrementos. En este caso, el índice de difusión fue de -41,4 puntos.

El impacto también se trasladó al empleo. Durante enero, el 22,2% de las compañías redujo su dotación de personal. Entre las que ajustaron, la mitad optó por desvinculaciones directas, mientras que el 41,4% aplicó recortes de turnos y el 22,9% implementó suspensiones. De cara a los próximos doce meses, el 26% prevé nuevas reducciones, frente al 19,4% que anticipa incorporaciones.

El informe muestra que las micro y pequeñas empresas fueron las más afectadas en términos de producción y ventas. En ese segmento, el índice de difusión de producción fue de -43,3 puntos, contra -34,8 en medianas y grandes. En ventas internas, la brecha se amplió a -46,5 frente a -30,8 puntos. En empleo, en cambio, el impacto fue mayor entre las empresas medianas y grandes, lo que la UIA atribuye a un menor margen de ajuste alternativo en esas estructuras.

A nivel sectorial, todos los rubros industriales relevados permanecieron por debajo de los 50 puntos. Los registros más bajos correspondieron a Productos Textiles (23,1), Papel y Madera (30,1) y Confecciones, cuero y calzado (30,2). Metalmecánica (40,9), Alimentos, Bebidas y Tabaco (40,6) y Productos Químicos y Petroquímicos (40,3) mostraron un desempeño relativo algo mejor, aunque también en zona contractiva.

Las dificultades financieras también quedaron reflejadas en la encuesta. El 45,6% de las empresas manifestó atrasos en al menos uno de sus compromisos, ya sea salarios, proveedores, impuestos, servicios o deudas financieras. Los mayores inconvenientes se registraron en el pago de impuestos (33,2%) y proveedores (31,9%). Entre las consecuencias más señaladas figuran el pago de intereses y mayores costos financieros (39,8%) y el aumento del endeudamiento o la necesidad de financiamiento de corto plazo (38,1%).

En cuanto a los principales desafíos, el 46,1% de las firmas identificó la caída de la demanda interna como su mayor preocupación. Le siguieron el aumento de costos (19,7%), especialmente laborales, y la competencia con productos importados (19,4%), un factor que ganó peso en los últimos relevamientos.

La utilización de la capacidad instalada promedió el 52% en enero y más del 70% de las empresas operó por debajo de su nivel óptimo. En este contexto, las expectativas a doce meses mostraron un tono más moderado que en el trimestre previo: descendió el porcentaje de compañías que prevé mejoras tanto en su situación particular como en su sector y en la economía nacional, reflejando un escenario de cautela en el inicio de 2026.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward