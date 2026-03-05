La industria arrancó 2026 en caída: el indicador de la UIA marcó 36,5 puntos

El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) que elabora la Unión Industrial Argentina (UIA) se ubicó en 36,5 puntos en enero de 2026 y volvió a marcar un escenario de contracción para el sector fabril. El indicador se mantiene así muy por debajo del umbral de 50 puntos que delimita la expansión y acumuló su decimoquinto relevamiento consecutivo en terreno negativo.

De acuerdo con el informe difundido por el Centro de Estudios de la entidad (CEU-UIA), el MDI retrocedió 7,5 puntos porcentuales frente al trimestre anterior y 5,6 puntos en la comparación interanual. El relevamiento se realizó entre el 2 y el 16 de febrero, con la participación de 644 empresas de distintos tamaños, regiones y rubros, en conjunto con ADIMRA y FISFE.

La caída de la producción y de las ventas internas volvió a ser el dato más preocupante. El 53,3% de las firmas consultadas informó una baja en su nivel de producción respecto del promedio del cuarto trimestre de 2025, mientras que apenas el 13% registró subas. El índice de difusión de producción —que mide la diferencia entre quienes crecieron y quienes retrocedieron— se ubicó en -40,3 puntos porcentuales.

En el mercado interno, el deterioro fue aún más marcado: el 54,7% de las empresas reportó menores ventas, uno de los valores más altos de la serie histórica, frente al 13,3% que declaró incrementos. En este caso, el índice de difusión fue de -41,4 puntos.

El impacto también se trasladó al empleo. Durante enero, el 22,2% de las compañías redujo su dotación de personal. Entre las que ajustaron, la mitad optó por desvinculaciones directas, mientras que el 41,4% aplicó recortes de turnos y el 22,9% implementó suspensiones. De cara a los próximos doce meses, el 26% prevé nuevas reducciones, frente al 19,4% que anticipa incorporaciones.

El informe muestra que las micro y pequeñas empresas fueron las más afectadas en términos de producción y ventas. En ese segmento, el índice de difusión de producción fue de -43,3 puntos, contra -34,8 en medianas y grandes. En ventas internas, la brecha se amplió a -46,5 frente a -30,8 puntos. En empleo, en cambio, el impacto fue mayor entre las empresas medianas y grandes, lo que la UIA atribuye a un menor margen de ajuste alternativo en esas estructuras.

A nivel sectorial, todos los rubros industriales relevados permanecieron por debajo de los 50 puntos. Los registros más bajos correspondieron a Productos Textiles (23,1), Papel y Madera (30,1) y Confecciones, cuero y calzado (30,2). Metalmecánica (40,9), Alimentos, Bebidas y Tabaco (40,6) y Productos Químicos y Petroquímicos (40,3) mostraron un desempeño relativo algo mejor, aunque también en zona contractiva.

Las dificultades financieras también quedaron reflejadas en la encuesta. El 45,6% de las empresas manifestó atrasos en al menos uno de sus compromisos, ya sea salarios, proveedores, impuestos, servicios o deudas financieras. Los mayores inconvenientes se registraron en el pago de impuestos (33,2%) y proveedores (31,9%). Entre las consecuencias más señaladas figuran el pago de intereses y mayores costos financieros (39,8%) y el aumento del endeudamiento o la necesidad de financiamiento de corto plazo (38,1%).

En cuanto a los principales desafíos, el 46,1% de las firmas identificó la caída de la demanda interna como su mayor preocupación. Le siguieron el aumento de costos (19,7%), especialmente laborales, y la competencia con productos importados (19,4%), un factor que ganó peso en los últimos relevamientos.

La utilización de la capacidad instalada promedió el 52% en enero y más del 70% de las empresas operó por debajo de su nivel óptimo. En este contexto, las expectativas a doce meses mostraron un tono más moderado que en el trimestre previo: descendió el porcentaje de compañías que prevé mejoras tanto en su situación particular como en su sector y en la economía nacional, reflejando un escenario de cautela en el inicio de 2026.