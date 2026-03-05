Boca volvió al triunfo con una sólida victoria ante Lanús

En el marco de la octava fecha del Torneo Apertura, Boca Juniors consiguió un triunfo clave como visitante al imponerse por 3 a 0 frente a Lanús en el estadio Ciudad de Lanús. El equipo dirigido por Claudio Ubeda cortó así una racha de cuatro partidos sin victorias y logró su mejor producción en lo que va del certamen.

Los goles del conjunto xeneize llegaron todos en momentos determinantes del encuentro. En el primer tiempo, Santiago Ascacibar abrió el marcador con un remate que, tras desviarse en José Canale, se metió en el ángulo. Más tarde, Miguel Merentiel amplió la ventaja de cabeza luego de una acción iniciada por el juvenil Tomás Aranda y un rebote concedido por el arquero Nahuel Losada. Ya en el complemento, Merentiel volvió a convertir, esta vez tras una precisa asistencia de Leandro Paredes, para sellar el 3-0 definitivo.

Boca mostró solidez desde el arranque. Presionó alto, manejó el mediocampo con Paredes como eje y contó con un activo Milton Delgado en la recuperación. La primera etapa fue ampliamente favorable a la visita, que pudo incluso estirar la diferencia antes del descanso. Lanús, que venía de consagrarse en la Recopa Sudamericana, sintió las ausencias de Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo, y no logró generar juego con claridad.

En el segundo tiempo, el equipo local intentó adelantarse en el campo con el ingreso de Dylan Aquino, pero no logró inquietar de manera sostenida a Agustín Marchesín, quien tuvo escaso trabajo durante gran parte del partido y respondió con seguridad cuando fue exigido en el tramo final.

Uno de los puntos destacados de la noche fue la actuación de Tomás Aranda. El juvenil de 18 años, titular por primera vez, se movió con criterio por el sector izquierdo, alternando funciones de volante y extremo, participó en la jugada del segundo gol y completó los 90 minutos con una actuación convincente.

Con este resultado, Boca volvió a marcar tres goles después de 17 partidos y sumó tres puntos importantes para acomodarse en la tabla. Más allá del resultado, el conjunto de Ubeda dejó una imagen sólida ante un rival de jerarquía y mostró señales de recuperación futbolística en una noche que puede marcar un punto de inflexión en el torneo.