Coudet fue presentado en River: “La historia de este club nos pide ser protagonistas”

Eduardo Coudet fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de River en una conferencia de prensa realizada en el estadio Monumental, donde estuvo acompañado por Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli. El técnico comenzó así un nuevo ciclo al frente del club, en un contexto marcado por la salida del entrenador más ganador de su historia reciente.

“Empezar a trabajar, todavía sin dormir desde ayer. Tenemos que entrenar a la tarde así que comienza un lindo camino juntos, con mucha ilusión”, expresó el Chacho en sus primeras palabras como DT.

Coudet reconoció el peso del cargo y el contexto que lo rodea. “Sé la responsabilidad que esto implica, me gusta el lío, así que acá estamos”, afirmó. Y agregó: “La historia de este club nos pide que seamos protagonistas. No es una situación fácil, se fue el entrenador más ganador”.

El nuevo técnico reveló que se comunicó con su antecesor antes de asumir: “Me comuniqué con Marcelo, sus palabras me hicieron bien, se lo agradezco de corazón. Siempre nos hemos respetado mucho”, sostuvo.

La idea de juego y el desafío deportivo

En cuanto a lo futbolístico, Coudet fue claro respecto a su intención: “La idea es tener un equipo protagonista y muy físico. Queremos ser agresivos y mirando siempre el arco de enfrente”. Sin embargo, evitó confirmar un esquema táctico: “No sé qué sistema voy a usar, tenemos una semana por delante de trabajo. Todavía no me encontré con los jugadores”.

También dejó en claro que buscará elevar el rendimiento individual: “Mi objetivo y mi obsesión es hacer mejor a cada uno de los jugadores”. Y aseguró que confía en el plantel actual: “Estoy convencido de que hay un gran plantel. Vamos a trabajar mucho”.

Sobre la competencia interna, fue contundente: “No miro documentos ni nacionalidades, juega el que mejor está”. Incluso deslizó que a varios futbolistas los había querido dirigir anteriormente.

En relación con su cuerpo técnico, evitó profundizar sobre nombres propios: “Lucho González es un amigo, un hermano para mí. Sería irrespetuoso tocar ese tema”, explicó.

Fiel a su estilo directo, el entrenador dejó una frase que marcó el tono de su presentación: “No vine a un cumpleaños. Esto es un monstruo que si no vamos de la mano y reseteamos se nos va a poner cuesta arriba”.

Así comenzó formalmente el ciclo de Eduardo Coudet en River, con el desafío inmediato de sostener la exigencia histórica del club y pelear por títulos en todas las competencias.