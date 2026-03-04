Guerra en Medio Oriente: Irán amenazó con atacar las embajadas de Israel en el mundo

En el marco de la guerra en Medio Oriente, las fuerzas armadas de Irán amenazaron este miércoles con atacar las embajadas de Israel en todo el mundo si ese país golpea la misión diplomática iraní en Líbano. La advertencia fue formulada públicamente por un portavoz militar en la televisión estatal.

Abolfazl Shekarchi, vocero del ejército iraní, sostuvo que “si Israel comete ese crimen, nos forzará a hacer de las embajadas israelíes de todo el mundo un blanco legítimo”, en referencia a un eventual ataque contra la sede diplomática de Teherán en territorio libanés.

La declaración se produjo un día después de que el portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee, advirtiera que “los representantes del régimen terrorista iraní que aún están en Líbano” debían marcharse “inmediatamente antes de ser atacados”, e incluso fijara un plazo de 24 horas.

Avance militar y combates en Líbano

En paralelo, el conflicto se intensificó en el sur de Líbano, donde fuerzas israelíes avanzaron sobre distintas localidades mientras continúan los bombardeos en el país, en el tercer día de enfrentamientos con el movimiento proiraní Hezbollah.

El lunes, Líbano quedó formalmente involucrado en la escalada luego de que Hezbollah lanzara un ataque contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, quien según reportes falleció el sábado en un ataque atribuido a fuerzas israelíes y estadounidenses contra Irán.

Desde entonces, las autoridades libanesas informaron al menos 72 muertos, 437 heridos y más de 83.000 desplazados como consecuencia de los bombardeos israelíes.

Hezbollah reivindicó varios ataques contra territorio israelí, entre ellos uno con drones contra industrias aeroespaciales en el centro del país y otro con un “misil de precisión” contra una base militar en el norte.

Por tierra, el ejército israelí confirmó operaciones en localidades del sur libanés, incluida Jiam, a pocos kilómetros de la frontera. Además, instó a evacuar una extensa franja comprendida entre la frontera y el río Litani, en lo que describió como parte de su objetivo de crear una “zona tapón” para proteger a su población.

Mientras tanto, continúan los bombardeos en Beirut y otras ciudades libanesas. Según el Ministerio de Salud del país, ataques aéreos en zonas residenciales del sur de la capital dejaron víctimas fatales y heridos, en tanto que la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FPNUL) informó movimientos militares israelíes en distintas áreas cercanas a la frontera.

La amenaza iraní de extender la respuesta a sedes diplomáticas en distintos puntos del planeta introduce un nuevo factor de preocupación internacional, al trasladar el foco del conflicto más allá del territorio de Medio Oriente y elevar el nivel de tensión diplomática global.