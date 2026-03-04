Jueves 05 de marzo de 2026

Eco Canje: días, horarios y lugares previstos para marzo

El programa que permite el intercambio de materiales reciclables por semillas o plantines continuará los días viernes en el predio ex Inali y los martes en distintos puntos de la ciudad.

En marzo continúa el programa Eco Canje en la ciudad.

La Municipalidad de Santo Tomé dio a conocer el cronograma de marzo del programa Eco Canje, la iniciativa que promueve el reciclado domiciliario a cambio de plantines o semillas. Durante este mes, el dispositivo funcionará los días martes en distintos espacios públicos de la ciudad y todos los viernes en el predio del ex Inali (Maciá 1933).

Según el detalle oficial, las próximas fechas serán:

  • Viernes 6 de marzo: 09 a 12 h – Predio Ex INALI (Macia 1933)
  • Martes 10 de marzo: 16 a 18 h – Barrio Libertad (Santa Fe y Cibils)
  • Viernes 13 de marzo: 09 a 12 h – Predio Ex INALI (Macia 1933)
  • Martes 17 de marzo: 16 a 18 h – Vecinal Adelina Oeste (Pasaje Leiva 4653)
  • Viernes 20 de marzo: 09 a 12 h – Predio Ex INALI (Macia 1933)
  • Viernes 27 de marzo: 09 a 12 h – Predio Ex INALI (Macia 1933)
  • Martes 31 de marzo: 16 a 18 h – Plaza del Árbol (Lisandro de la Torre y Salta)

Desde el municipio recordaron que se reciben papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, ecobotellas y aceite vegetal usado (en botellas plásticas de hasta dos litros). Todo el material debe entregarse limpio, seco y separado por tipo.

Quienes se acerquen podrán canjear sus reciclables por plantines o semillas, en el marco del programa ambiental que busca fomentar la separación en origen y el cuidado del ambiente.

En caso de lluvia, la actividad se suspende. Para consultas, está disponible el teléfono 342 546 2862.

