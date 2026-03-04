Invitan a un curso de Diseño Asistido por Computadora en el IFEE

La Municipalidad de Santo Tomé, a través del Instituto Municipal para la Formación Empresaria y el Empleo (IFEE), invitó a la comunidad a participar del curso de Diseño Asistido por Computadora – CAD, una de las propuestas de formación gratuita que ofrece la institución y que cuenta con el aval del Ministerio de Educación.

La propuesta tiene una duración de un cuatrimestre y se dictará los martes y viernes de 19 a 21 horas. El inicio del primer cuatrimestre está previsto para el 9 de marzo y las inscripciones se encuentran abiertas -sin costo- durante todo el año.

Las personas interesadas pueden acercarse al Instituto Municipal para la Formación Empresaria y el Empleo, ubicado en Rivadavia 1660, o comunicarse al 4753378 o al 342 6480893 (WhatsApp). También pueden escribir al correo [email protected]. La atención se brinda de lunes a viernes, de 8 a 20 horas.

Para inscribirse es necesario ser mayor de 18 años y contar con el curso de Operador de PC aprobado o con conocimientos informáticos acreditables similares.

La capacitación está orientada a quienes deseen adquirir herramientas para crear planos, desarrollar diseño técnico y transformar ideas en proyectos concretos, ya sean profesionales del área como arquitectos, ingenieros o diseñadores, o personas interesadas en iniciarse en el campo del diseño digital.

El curso propone un aprendizaje práctico, claro y dinámico, permitiendo a los participantes incorporar conocimientos y habilidades vinculadas al uso de herramientas de diseño asistido por computadora aplicadas a distintos proyectos.

Entre los contenidos del curso se destacan el modelado 3D con SketchUp, el desarrollo de planos técnicos y layouts de presentación, y la realización de renders fotorrealistas mediante V-Ray, abordando aspectos como materiales, iluminación, cámaras y visualización de proyectos.

