“Sin industria no hay Nación”: la respuesta de la UIA al discurso de Milei en el Congreso

La Unión Industrial Argentina (UIA) respondió al discurso que el presidente Javier Milei brindó en la apertura de sesiones del Congreso con un mensaje contundente: “Sin industria no hay Nación”, frase atribuida al exmandatario Carlos Pellegrini, uno de los impulsores históricos de la entidad fabril.

A través de un comunicado difundido tras la reunión del Comité Ejecutivo con representantes de las uniones industriales del Norte, la central empresaria expresó su “preocupación” por la situación que atraviesan distintos sectores y provincias. Según planteó, la transición hacia un nuevo esquema económico supone un proceso de adaptación “profundo”, que no impacta de manera homogénea ni inmediata.

En ese marco, advirtió que numerosas compañías —especialmente las pequeñas y medianas empresas— enfrentan un escenario complejo, marcado por bajo nivel de actividad, elevada carga tributaria, dificultades de financiamiento y caída del empleo.

Los dirigentes del Norte Grande (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) expusieron ante la conducción nacional sus inquietudes y pidieron respaldo para impulsar medidas que estimulen la producción. Señalaron que esa región concentra una cuarta parte de la población del país, pero registra el menor poder adquisitivo y escasa inversión privada, con fuerte dependencia del empleo público.

En el comunicado, la UIA destacó el peso de la industria en la economía argentina: aporta el 19% del PBI, genera el 27% de la recaudación nacional y emplea de forma directa a alrededor de 1.200.000 trabajadores. A ello se suman 2.400.000 puestos indirectos en toda la cadena productiva, lo que eleva a más de 3,6 millones las personas que dependen de la actividad industrial.

La entidad subrayó que estos números evidencian el carácter estratégico del sector por su capacidad de agregar valor, generar exportaciones y aportar divisas. “Detrás de cada fábrica hay un capital social construido por empresarios y trabajadores”, señalaron.

Al mismo tiempo, reconocieron avances del Gobierno en materia de equilibrio fiscal, baja de la inflación y reformas estructurales, así como la apertura internacional y las medidas orientadas a mejorar la competitividad. No obstante, remarcaron que la industria compite directamente con el mundo y necesita condiciones equiparables en presión impositiva, infraestructura y costos financieros.

En ese sentido, defendieron el rol del empresariado frente a las críticas del mandatario y afirmaron que el sector privado “no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones acumuladas durante décadas”.

Sobre el cierre, la UIA pidió “respeto” como base para el desarrollo y la reconstrucción de la confianza, y reafirmó su voluntad de trabajar junto al Gobierno y los trabajadores para consolidar una economía productiva, moderna e integrada al mundo. “La industria es parte de la solución”, concluyó el comunicado.

