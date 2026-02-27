Caso Jeremías: la Cámara revisará la prisión preventiva de la madre de la joven detenida

Un tribunal de alzada analizará la prisión preventiva dictada contra Nadia Juárez, madre de la adolescente imputada y detenida por el crimen de Jeremías Monzón. La audiencia fue programada para el 18 de marzo a las 8.30 en la sala 5 de los tribunales santafesinos y estará a cargo del camarista Alejandro Tizón.

Juárez se encuentra en prisión preventiva acusada de haber actuado como partícipe secundaria en el homicidio ocurrido en diciembre de 2025 y de colaborar posteriormente en la supuesta eliminación de pruebas.

La medida cautelar había sido ordenada en primera instancia por el juez Octavio Silva, a pedido de la Fiscalía. quien consideró acreditada —en esta etapa inicial del proceso— la hipótesis presentada por la Fiscalía. Sin embargo, ahora la Cámara de Apelaciones revisará esa resolución tras la requisitoria del defensor Gustavo Durando.

Al argumentar el pedido de prisión preventiva, el fiscal Francisco Cecchini sostuvo que Juárez mantuvo un encuentro con su hija y los otros dos menores involucrados en el asesinato aproximadamente una hora después del hecho. Además presentó imágenes de una cámara de seguridad ubicada detrás del estadio de Colón, en las que se observa a la mujer reunirse con los adolescentes.

Según la interpretación fiscal, el encuentro no habría sido casual: las imágenes muestran a los jóvenes exhibiendo un objeto —presuntamente un teléfono celular— y formando una ronda junto a Juárez, durante un lapso que, de acuerdo con la acusación, coincidiría con la duración del video del homicidio. Para la Fiscalía, luego de esa reunión el grupo se dirigió al Parque del Sur, donde habrían descartado pertenencias de la víctima y realizado una inscripción con su nombre y la fecha.

La defensa, en cambio, sostiene que la imputación se basa en conjeturas y que el material fílmico no alcanza para probar una promesa de ayuda previa ni conocimiento del plan criminal. Durando afirma que su asistida desconocía lo ocurrido hasta que su hija fue detenida.

La defensa se vale de la declaración de la propia mujer durante la audiencia en la que se discutió la medida cautelar. Allí relató que el cruce con su hija fue fortuito: se dirigía a la casa de su madre cuando los jóvenes le pidieron que los acompañara al Parque del Sur. También negó haber visto el video del homicidio y aseguró que solo le mostraron una grabación de una pelea previa.

Con estos elementos contrapuestos, la Cámara deberá resolver si mantiene la prisión preventiva o si modifica la situación procesal de la acusada mientras avanza la investigación.