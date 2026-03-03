Comenzó el juicio penal por el hundimiento del ARA San Juan

El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan comenzó este martes en Río Gallegos, donde tiene asiento el Tribunal Oral en lo Criminal Federal que llevará adelante el proceso. El debate buscará establecer las responsabilidades penales por la tragedia ocurrida en noviembre de 2017, en la que murieron 44 tripulantes.

En la apertura de la audiencia se realizó la lectura de la acusación y se dio intervención a las partes para que plantearan eventuales cuestiones preliminares. Así lo explicó el abogado Luis Tagliapietra, representante de 32 familiares de las víctimas que actúan como querellantes. Según señaló, tras resolver esos planteos formales se dará paso a la etapa testimonial, que comenzará en las próximas jornadas.

En el banquillo están cuatro exjefes de la Armada Argentina, acusados de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Tanto la fiscalía como las querellas sostienen que existió negligencia en el mantenimiento del submarino y que la nave no se encontraba en condiciones óptimas para navegar al momento de zarpar.

El juicio prevé la declaración de más de un centenar de testigos. También se incorporarán registros fílmicos encriptados del hallazgo del submarino por parte del buque Ocean Infinity, documentación bajo secreto militar y el testimonio de un especialista de la compañía alemana Thyssen-Krupp, vinculada a la fabricación y tecnología naval.

Las audiencias se desarrollarán hasta el viernes 6 de marzo y luego se retomarán quince días después, con un esquema de trabajo quincenal. De acuerdo con las estimaciones iniciales, el veredicto podría conocerse hacia el mes de julio.

Quedaron fuera de este proceso otras causas relacionadas con el caso, como la investigación por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas, que fue cerrada por la Corte Suprema tras dictarse los sobreseimientos correspondientes.