¿Qué dijeron los concejales tras el mensaje de Weiss Ackerley?

El mensaje de apertura de sesiones ordinarias del intendente Miguel Weiss Ackerley no pasó inadvertido en el Concejo Municipal. Luego de la exposición del mandatario, concejales de distintos bloques —tanto de la oposición como del interbloque oficialista— expresaron públicamente sus miradas sobre el contenido del discurso.

Desde el Partido Justicialista, el concejal Rodrigo “Tata” Alvizo fue uno de los más críticos. Aseguró que el mensaje “dista mucho de la realidad” y habló de “promesas vacías”. Según planteó, los anuncios reiteran compromisos formulados en años anteriores que, a su entender, no se concretaron.

El edil sostuvo que “los servicios han empeorado” y cuestionó el diagnóstico oficial en materia de infraestructura, recolección de residuos y provisión de agua. Además, manifestó su preocupación por la situación del Programa Municipal de Asistencia Alimentaria, al señalar que —según la información recibida por su bloque— habría sido interrumpido sin explicaciones formales.

La postura de La Libertad Avanza

En una línea también crítica, la concejal Giselle Miravete, representante de La Libertad Avanza, afirmó que el discurso fue “muy parecido al del año pasado” y lo calificó como “repetitivo”.

“La ciudad que describió no es la que estamos viviendo”, expresó, al cuestionar los anuncios vinculados a obras, seguridad y servicios públicos. También planteó dudas respecto de los avances en materia de monitoreo y alumbrado, y sostuvo que los vecinos no perciben mejoras en la prestación cotidiana.

En relación con el sector sur de la ciudad, rechazó la caracterización oficial de crecimiento y desarrollo, y vinculó la situación actual con problemas de infraestructura e inseguridad.

"Más autocrítica"

Por su parte, la concejal Alejandra Chena, del Partido Socialista e integrante del interbloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe, adoptó una postura más moderada, aunque con observaciones críticas.

Chena consideró que el discurso “faltó ser más detallado y específico” como rendición de cuentas y que dejó “gusto a poco” para un inicio de sesiones. Además, planteó la necesidad de “más planificación y autocrítica”, y reclamó mayor diálogo dentro del espacio político que integra.

No obstante, ratificó su acompañamiento a aquellas iniciativas que considere positivas y subrayó la importancia de avanzar en soluciones estructurales para mejorar la calidad de los servicios públicos.

De este modo, el inicio del período legislativo dejó expuestas diferencias políticas claras en torno al diagnóstico y al rumbo de la gestión municipal, en un debate que continuará en el ámbito del Concejo durante el año parlamentario.