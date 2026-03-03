Tras la lluvia, el municipio informó operativos de limpieza y mantenimiento en distintos puntos

Tras la intensa lluvia que se registró durante la mañana en nuestra ciudad, la Municipalidad de Santo Tomé informó que desplegó distintos equipos en varios sectores con el objetivo de atender los puntos más afectados y avanzar en la normalización de la situación.

De acuerdo al parte oficial difundido por el propio municipio, cuadrillas de Arbolado Urbano realizaron tareas de limpieza y mantenimiento de bocas de tormenta para evitar obstrucciones y facilitar el escurrimiento del agua acumulada. Además, se trabajó en la remoción de árboles y ramas caídas sobre calles, veredas y espacios públicos, con el fin de garantizar la circulación y reducir riesgos para los vecinos.

Siempre según lo comunicado por la administración local, los operativos se concentraron en zonas donde se registraron anegamientos y caída de ejemplares como consecuencia del temporal.

Desde el Ejecutivo municipal también solicitaron a la comunidad circular con precaución por los lugares donde se desarrollan las intervenciones, para permitir que las tareas se realicen con mayor rapidez y seguridad.

Ante cualquier situación que requiera asistencia, recordaron que se encuentra habilitada la línea gratuita 0800 555 6464. Asimismo, indicaron que continúan monitoreando el estado de la ciudad y coordinando acciones para dar respuesta a las contingencias derivadas del fenómeno climático.