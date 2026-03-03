La AFA confirmó el paro y postergó la fecha 9 para el 3 de mayo

La Asociación del Fútbol Argentino ratificó la continuidad del paro y confirmó que la novena fecha del Torneo Apertura 2026 no se jugará este fin de semana, sino que fue reprogramada para el fin de semana del 3 de mayo.

La decisión se tomó tras una reunión encabezada por las máximas autoridades en el predio de Ezeiza, de la que participaron los presidentes de los 30 clubes que integran la Liga Profesional de Fútbol. Allí se resolvió sostener la medida y reorganizar el calendario de competencia. Ahora resta conocer cómo será la reprogramación de las categorías de ascenso.

De acuerdo a lo informado oficialmente por la Liga Profesional a través de sus canales institucionales, los octavos de final se disputarán el fin de semana del 10 de mayo; los cuartos de final irán entre semana, el miércoles 13; las semifinales se jugarán el domingo 17; y la final quedó programada para el domingo 24 de mayo.

El encuentro dirigencial tuvo como eje central evaluar si se levantaba o no el paro dispuesto para esta jornada. La medida fue impulsada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, luego de que la Justicia lo citara a declaración indagatoria junto a otras autoridades en el marco de una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Desde la conducción del fútbol argentino sostienen que no existe deuda exigible y que los pagos observados fueron realizados de manera anticipada y voluntaria, antes de sus vencimientos. Además, indicaron que la cuestión ya fue planteada ante la Justicia y se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. En ese sentido, también cuestionaron la actuación del organismo recaudador al considerar que intenta convertir obligaciones aún no vencidas en la base de una eventual imputación penal tributaria.