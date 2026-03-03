Alejandra Chena reclamó “más planificación y autocrítica” tras la apertura de sesiones

Por Santotomealdía



Luego de la apertura del período de sesiones ordinarias, la concejal Alejandra Chena, representante del Partido Socialista e integrante del interbloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe, realizó un análisis del mensaje del intendente Miguel Weiss Ackerley y marcó algunos puntos críticos respecto del contenido del discurso.

Si bien recordó que desde su banca acompañaron las herramientas legislativas necesarias para fortalecer la capacidad operativa del municipio, sostuvo que el mensaje “como rendición de cuentas faltó ser más detallado y más específico” y que, como plan de gobierno, “faltó más descripción”.

“Me quedó un gusto a poco porque para ser un inicio de sesiones podría haber sido un poco más detallado”, expresó.

Más planificación y autocrítica

Chena señaló que espera que en los próximos dos años “todas estas buenas intenciones que se han detallado se pongan en práctica” y que exista un “plan exhaustivo” que explique cómo se llevarán adelante las acciones anunciadas.

Además, consideró que faltó “un poquito de autocrítica” y “un plan estratégico de cómo vamos a sacar a la ciudad de la situación que se está viviendo”. En ese sentido, remarcó que “siempre el problema es la herencia y han pasado dos años”.

No obstante, reafirmó que continuará acompañando aquellas iniciativas que considere positivas. “He sido crítica cuando correspondió y he acompañado cuando me parece que las cosas están bien”, afirmó.

Más diálogo

Consultada sobre el funcionamiento de la alianza Unidos para Cambiar Santa Fe, la edil planteó la necesidad de fortalecer el intercambio interno. “Creo que hace falta más diálogo entre todos los sectores que pertenecen a Unidos. Tenemos mucho para aportar”, expresó. Y agregó: “No todo lo que se hizo antes estuvo mal. Tengo memoria y he sido partícipe de otras gestiones y estoy convencida de que se trabajó bien”.

En ese marco, sostuvo que el contexto actual —tanto local como nacional— requiere mayor apertura y construcción colectiva. “La situación amerita que todos los sectores aporten lo mejor que puedan para salir adelante”, señaló.

Obras y servicios

En relación con las obras en marcha, destacó la importancia del nuevo puente y valoró que, en un contexto nacional adverso para la obra pública, la ciudad cuente con un proyecto de esa magnitud en ejecución.

Sin embargo, también subrayó que los vecinos priorizan la calidad de los servicios cotidianos. “Cada santotomesino quiere abrir la canilla y que salga agua, poder transitar bien por su calle y acceder a espacios públicos de calidad”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que es necesario mejorar la “eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios” y avanzar en debates estructurales vinculados al sistema de agua y cloacas.

“No va a ser fácil, va a ser de amplio debate, pero tiene que haber profundo diálogo y no un monólogo, porque eso termina siendo perjudicial para las gestiones”, concluyó.